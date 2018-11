Terremoto al Sud | epicentro ad AltamuraBA

Lazio : Terremoto a sud di Rieti - avvertito fino a Roma e Terni : Continuano ad arrivare migliaia di segnaLazioni dal Lazio riguardo una scossa di terremoto di modesta entità avvertita distintamente tra le province di Rieti e Roma alle 19.50 di oggi 6 novembre...

Terremoto - nuova fortissima scossa in Grecia. 'Avvertita in tutto il Sud Italia' : nuova fortissima scossa nel Peloponneso , in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo ...

Terremoto di magnitudo 6 in Grecia - avvertito anche nel sud Italia : La scossa ha avuto epicentro nel Mar ionio, nella stessa area interessata dalla violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 registrata nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, Diversi i commenti sui social network di persone preoccupate in Puglia, Calabria e Sicilia orientale ma al momento non si hanno notizie di danni.Continua a leggere

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Terremoto nel mar Ionio : nuova forte scossa a largo di Zante - avvertita al sud (Puglia e Calabria) : nuova forte scossa di Terremoto avvertita in Grecia, tremori anche al sud. Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Dopo la...

Terremoto - ancora paura al Sud : scossa in Basilicata nel primo pomeriggio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Terremoto IN GRECIA : PAURA A ZANTE E AL SUD/ Tsunami nel Mediterraneo potenzialmente devastanti : TERREMOTO in GRECIA, PAURA a ZANTE e al sud Italia. Coinvolti anche due riccionesi “Tremava tutto”. Il racconto di due italiani in vacanza nel Peloponneso(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Terremoto GRECIA - M 6.8 : PAURA NEL SUD ITALIA/ Ultime notizie - Mele : "Rottura faglia di 15-20 km" : TERREMOTO GRECIA M 6.8: avvertito anche in Sicilia. Grande PAURA anche al sud ITALIA dove l'Ingv ha lanciato anche l'allarme tsunami, ne ha parlato l'esperto dell'Ingv Franco Mele.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)

Terremoto Grecia - M 6.8 : trema anche sud Italia/ Ultime notizie - mini-tsunami su tre regioni : Terremoto Grecia M 6.8: avvertito anche in Sicilia. Ultime notizie “Al Sud Italia stare lontani dalle coste”. Diramata allerta tsnumi in territorio ellenico: allerta arancione al sud(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Terremoto IN SICILIA : SCOSSA M 3.3 A MESSINA/ Ultime notizie INGV - ore di apprensione al sud Italia : TERREMOTO oggi in SICILIA, SCOSSA magnitudo 3.3 a Capizzi in provincia di MESSINA. Ultime notizie INGV, paura dopo il sisma greco: epicentro vicino a Mistretta, non ci sono danni (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia 6 - 8 : al Sud Italia allerta tsunami - cosa potrebbe succedere? - Ultime Notizie Flash : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la Grecia e ora scatta al Sud Italia l'allerta tsunami: tutto ciò che sappiamo al riguardo

Terremoto in Grecia : allerta diramata alle coste del Sud Italia : Roma – A seguito del sisma avvenuto alle ore 00.54, nel mare a largo delle coste greche di magnitudo 6.8, e avvertito dalla popolazione nelle regioni costiere del sud Italia, il Centro allerta Tsunami dell’Ingv ha informato il Dipartimento della Protezione Civile che ha provveduto a diramare un’allerta arancione per le coste di Calabria e Puglia e massima attenzione per le coste orientali di Basilicata e Sicilia ionica. La rete ...