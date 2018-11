Teme pignoramento | 90enne spara contro l’ufficiale giudiziario

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 novembre 2018) Dramma della disperazione a Portacomaro d’Asti dove, un uomondo ilha fatto fuocoun ufficiale. Dario Cellino, ex titolare di un negozio di mobili, non appena ha visto la figura del geometra del comune hato due colpi d’arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Asti; è in gravi condizioni. L’ex mobiliere non voleva che il tribunale gli pignorasse la casa. Si è barricato in casa armato fino all’arrivo dei carabinieri che hanno dovuto fare irruzione per disarmarlo. L’anziano infatti si è arreso solo quand i militari hanno sfondato la porta pensando che l’uomo si fosse tolto la vita. Invece lo hanno trovato seduto in poltrona con la pistola in mano. L’arma era sua ed era regolarmente detenuta. Sapeva della visita del perito e dello ha aspettato armato. ...