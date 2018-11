Teme il pignoramento della casa | aziano uccide ad Asti ufficiale giudiziario

Teme pignoramento della casa - 90enne spara e uccide tecnico : Follia a Portacomaro (Asti) dove il 90enne Dario Cellino, ex titolare di un mobilificio, ha sparato e ucciso un geometra 44enne che era andato a fare una perizia preliminare relativa a una procedura di pignoramento per conto del tribunale. Alla vista dell'ufficiale giudiziario nella sua proprietà, l'anziano ha tirato fuori la pistola e gli ha sparato al petto. Poi si è barricato in casa, minacciando chiunque provasse ad avvicinarsi. Secondo La ...

