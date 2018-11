Teatro Studio | Leviedelfool presenta ' Yorick'

controradio

: @matteorenzi il video risale ad oltre 10 anni fa, quando frequentava il “Centro Teatro Attivo” di Milano, come si v… - Denny_Must : @matteorenzi il video risale ad oltre 10 anni fa, quando frequentava il “Centro Teatro Attivo” di Milano, come si v… - MariusBizau : Teatro ALTROVE Studio SIETE UFFICIALMENTE INVITATI 16-17-18 Nov (Roma) prenotate qui @altroveteatrostudio oppure q… - MariusBizau : Teatro ALTROVE Studio SIETE UFFICIALMENTE INVITATI 16-17-18 Nov (Roma) prenotate qui altroveteat… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il tempo passa e i significati aldilà delle linee cambiano: quello che per un greco antico era un "invasato dal dio", per un medievale un "posseduto dal demonio", per la scienza psichiatrica diventa ...