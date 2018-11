Tav Torino-Lione - storia di un’opera discussa da 30 anni : Primo progetto nel 1996, nuovo tracciato nel 2005, poi la «fasizzazione». Opera in bilico, prima tra le proteste del Movimento No-Tav, ora per l’analisi costi benefici. Mentre le gare sono formalmente «sospese» in attesa delle decisioni del Governo, per la prima volta si assiste a una mobilitazione Sì-Tav ...

Tav Torino-Lione - avventurosa storia di un'opera discussa - da 30 anni - : ... sotto la guida Di Marco Ponti, docente di Economia e pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. L'allegato Gli effetti macroeconomici della fase di costruzione dell'Asse ferroviario ...

Torino - la sindaca 'Contraria alla Tav ma ascolto chi manifesta per l alta velocità' : ' E' noto che sono contraria all'opera, ma la mia non è una posizione ideologica'. A dirlo, in un'intervista a Radio Rai sul tema della Tav, è la sindaca Chiara Appendino, alla vigilia della ...

Tav Torino-Lione - avventurosa storia di un’opera discussa (da 30 anni) : Primo progetto nel 1996, nuovo tracciato nel 2005, poi la «fasizzazione». Opera in bilico, prima tra le proteste del Movimento No-Tav, ora per l’analisi costi benefici. Mentre le gare sono formalmente «sospese» in attesa delle decisioni del Governo, per la prima volta si assiste a una mobilitazione Sì-Tav ...

Tav : il giallo della Commissione del Mit alla vigilia della marcia pro Torino-Lione : In una lettera il ministero delle Infrastrutture afferma che l'analisi su costi e benefici dell'opera è in avanzato stato di elaborazione -

Tav - l'opinione dell'imprenditore. Boglione : 'Si farà - a Torino non c'è immobilismo ma prudenza' : Per questo, il Comune ha solo espresso una posizione politica: la sindaca non è No Tav, ha manifestato solo la posizione del Movimento 5 Stelle, a cui appartiene e con cui è stata eletta. Lei ...

Consigliera M5s di Torino : "Sì Tav? Con loro disperati - anziani e madamin salottiere" - Appendino si dissocia : "Non aspettiamoci tregue o cedimenti. Daranno battaglia... convincendo disperati, anziani disinformati, madamin (signorine, ndr) salottiere, porteranno pullman di persone". A scrivere queste parole è la Consigliera comunale dei 5 Stelle di Torino Viviana Ferrero. Oggetto del suo attacco sono i Sì Tav che sabato 10 novembre faranno una manifestazione nel capoluogo piemontese per sostenere l'opera. A scatenare la rabbia dei Sì ...

Consigliera M5s di Torino : "Sì Tav? Con loro disperati - anziani e madamin salottiere" - l'Appendino si dissocia : "Non aspettiamoci tregue o cedimenti. Daranno battaglia... convincendo disperati, anziani disinformati, madamin (signorine, ndr) salottiere, porteranno pullman di persone". A scrivere queste parole è la Consigliera comunale dei 5 Stelle di Torino Viviana Ferrero. Oggetto del suo attacco sono i Sì Tav che sabato 10 novembre faranno una manifestazione nel capoluogo piemontese per sostenere l'opera. A scatenare la rabbia dei Sì ...

Torino - consigliera 5 Stelle insulta i manifestanti pro Tav : "Disperati - anziani disinformati - 'madamin' da salotto" : Ferrero, attivista No Tav, evoca "la guerra" parlando dell'iniziativa in piazza prevista sabato. Scoppia la polemica, imbarazzo della sindaca Appendino che corre ai ripari: "Non è il mio pensiero"

Torino in piazza per la Tav : Sabato 10 novembre scende in piazza l'Onda . Così è stato ribattezzato il mondo 'Sì Tav' che, per la prima volta da quando si parla di supertreno, si compatta per far sentire la propria voce contro la ...

Bruxelles : se rinuncia alla Tav Torino-Lione l'Italia deve restituire alla Ue 500 milioni : Nel caso in cui il governo decidesse di abbandonare il progetto ferroviario della TAV tra Torino e Lione, l'Italia sarebbe costretta a rimborsare all'Unione Europea circa 500 milioni già percepiti dal ...

La nuova Torino-Lione toglie ai No Tav ogni motivo - vero - per opporsi alla realizzazione : Comportamenti , con il continuo richiamo alla "tecnica" dell'analisi dei costi e dei benefici, dietro ai quali si nasconde in realtà soltanto una volontà politica ancora ideologicamente avversa alle ...

Tav - depositata petizione per il referendum al Comune di Torino. Su Change.org oltre 55mila per il 'Sì' : Depositato a Palazzo Civico a Torino il testo della petizione per il referendum consultivo sul completamento della Tav tra Torino e Lione. Sabato mattina si procederà con la raccolta firme in Piazza ...

Tav - Torino si mobilita per il 'sì'. Appendino : 'In fretta analisi costi-benefici' : Una marcia che vuole essere a-partitica e a-politica tanto che anche le associazioni datoriali scenderanno in piazza senza etichette ma 'con la forte consapevolezza dell'importanza del ruolo di ...