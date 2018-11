Tav | il giallo della Commissione del Mit alla vigilia della marcia pro Torino-Lione

Toninelli e il giallo degli esperti sulla Tav : Gli esperti ai quali il ministro Toninelli ha affidato la valutazione coti-benefici delle grandi opere, compresa la Tav, non sono ancora legittimati. Lo segnala il parlamentare del Pd Davide Gariglio che giovedì, dopo aver minacciato di passare la notte al ministero se non gli avessero consegnato l’atto di nomina, richiesto ad agosto, ha dovuto ac...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli otTavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Antartide - scienziato russo accoltella collega : “Gli aveva rivelato la fine del giallo che sTava leggendo” : Nella solitudine dell’Antartide l’unico passatempo era leggere libri. Gialli, soprattutto. Ma quando Oleg Beloguzov, 52 anni, ha rivelato al collega Sergey Savitsky, 55 anni, come sarebbe finita quella storia che aveva tra le mani è scattata la vendetta: Savitsky è andato nella cucina della stazione di ricerca di Bellingshausen, dove erano entrambi in forze, e ha accoltellato al cuore lo scienziato. Beloguzov è stato allora ...

Macron - sulla Tav salvaci tu. I gialloverdi sperano in uno stop francese dell'opera per scaricare la responsabilità : Il governo si aggrappa alla Francia come fosse l'ultima speranza per togliersi dai guai. "Se Macron posticipa la realizzazione della Tav, noi non possiamo iniziare i lavori", è il ragionamento che viene fatto in queste ore nelle stanze del ministero delle Infrastrutture. E soprattutto, mentre la Lega l'obiettivo di medio termine è rinegoziare l'opera con il Paese guidato da Emmanuel Macron, i 5Stelle sono convinti che sedendosi al ...

L'allergia del governo gialloverde alla Tav. Ora rischia anche la Venezia-Trieste : In principio fu il tratto Torino-Lione della Tav, parte del Corridoio che, nei programmi europei, avrebbe dovuto collegare Lisbona con Kiev. Poi vennero i problemi col gasdotto Tap in Puglia, la Pedemontana Veneta che Luca Zaia vuole e i grillini no e quella lombarda, promessa dal governatore leghis

Calcio - Eccellenza. Il Finale si ferma a tre - la Rivarolese fa il tris : al "Grondona" è 3-0 - ma i giallorossi potrebbero vincere a Tavolino : Rivarolese " Finale 3-0 , 48' Mura, 62' Romei, 72' Ungaro, 50' fine delle ostilità, la Rivarolese finalmente trova la prima gioia casalinga della stagione, mentre il Finale raccoglie la sua prima ...