ilfattoquotidiano

: Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del Paese” - fattoquotidiano : Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del Paese” - EnricoBorghi1 : RT @dadoricca: Il Capogruppo del @pdnetwork alla Camera @graziano_delrio il Presidente della Regione Piemonte @SergioChiampa e la delegazio… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) “Senza lel’Italia non crescerà”. Questa mattina a Torino il capogruppo Pd alla Camera, Graziano, insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, hato parlamentari, sindacalisti e industriali favorevoli al Tav. “Si parla di cinque miliardi di appalti pronti a partire che sono in ritardo”. L'articolo Tav,: “Con no a, illa crescita del Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.