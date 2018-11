Tasse | la Lega chiede una sanatoria per IMU e TASI

Il governo M5S-Lega diminuirà davvero le Tasse ai cittadini? : Di quanto diminuirà la pressione fiscale per i contribuenti grazie all'introduzione della Flat Tax per le partite Iva? Stando alle tabelle allegate Draft Budgetary Plan inviato alla Commissione europea, la risposta a questa domanda è una sola: nel complesso, non diminuirà affatto. Anzi, in alcuni casi aumenterà.Continua a leggere

L'arresto elettorale di Lega e M5s e le Tasse che non scendono. Di cosa parlare stasera a cena : Allora, calma, recuperiamo il filo dopo la presentazione in Europa della manovra. A cena vi chiedono e ci si chiede gli uni con gli altri se ora aumenterà o diminuirà il consenso per il governo o meglio per la maggioranza e per la precisione per una o entrambe le parti della maggioranza. E' uno stra

Manovra : fonti Lega - aumento Tasse solo banche e assicurazioni : Nessun aumento delle tasse, tranne che su banche e assicurazioni. È questa - si apprende da fonti della Lega - una delle misure concordate nel vertice di maggioranza in vista della legge di Bilancio.

Che cosa divide Lega e M5s sul tema delle Tasse : Roma, 15 ott., askanews, - A dividere le due anime del governo alle prese con la manovra è la 'pace fiscale'. In particolare, la scelta fra condono, caldeggiato dalla Lega, e ravvedimento operoso, ...

Manovra. M5s e Lega cercano intesa su Tasse e condono. Nuovo vertice prima del Cdm : Altro nodo, infine, è quello di Alitalia dove a una visione sostanzialmente comune di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si contrappone una certa resistenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

DIETRO LE QUINTE/ L'aumento delle Tasse di Lega e M5s apre i due forni di Berlusconi : Silvio Berlusconi da un lato cerca di riportare nel centrodestra Matteo Salvini, dall’altro cerca di usare gli errori del Governo per rilanciare l’azione di Forza Italia. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:02:00 GMT)IL DEF VISTO DAL PD/ Boccia: Salvini e Di Maio, la gente vuole lavoro, non sussidiDIETRO LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta, di D. Marchetti

Confindustria : rischio aumento Tasse. Tria : 'Deficit giù dal 2020' Video Piano M5S sui tagli - dubbi della Lega : Nuovo scontro sui conti italiani. ConfindusTria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in concomitanza delle ...

M5S E LEGA - I 4 DILEMMI E LA CRISI/ Reddito di cittadinanza e Tasse : il problema ‘gialloverde’ : LEGA e Movimento 5 Stelle, scontro al Governo. Ultime notizie: dalle tasse al Reddito, frizioni all'interno dell'esecutivo gialloverde, ecco la situazione(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:15:00 GMT)

Lega e Movimento 5 Stelle - scontro al Governo/ Dalle Tasse al reddito - frizioni nell'esecutivo gialloverde : Lega e Movimento 5 Stelle, scontro al Governo. Ultime notizie: Dalle tasse al reddito, frizioni all'interno dell'esecutivo gialloverde, ecco la situazione(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Dalle Tasse al reddito - i quattro dilemmi di Lega e 5 Stelle : •La flat tax La riforma fiscale promossa dalla Lega vede al centro la flat tax per cittadini e imprese. Una misura dal costo insostenibile per l'attuale legge di Bilancio, per cui il Carroccio ha ...

La Lega accelera sulla flat tax : “Tasse al 15% fino a 65mila euro - al 20% fino a 100mila” : Il Governo è al lavoro sulla legge di bilancio e la Lega annuncia che allo studio vi è la possibilità di adottare da subito la flat tax con due aliquote: "La prima al 15% potrebbe riguardare chi ha ricavi fino a 65mila euro, mentre la flat tax al 20% si applicherà fino al tetto da 100mila euro di redditi".Continua a leggere

Sardegna - Calabria e Sicilia : ipotesi zero Tasse per i pensionati - la proposta della Lega : Il nostro Meridione diventera' una zona fiscalmente agevolata per pensionati che trasferiscono la loro residenza: questo il contenuto di una nuova idea della Lega, partito che sta governando l’Italia insieme al Movimento 5 Stelle. Ripopolare i piccoli centri del Mezzogiorno che da anni sono soggetti a spopolamento continuo ed evitare così l’esodo dei pensionati italiani in Stati che adottano tassazioni inferiori: questi gli obbiettivi prefissati ...