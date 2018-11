Taekwondo | Europei Under 21 2018 | Sarah Al Halwani si ferma ai piedi del podio nella

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : nessun acuto per gli azzurri nella prima giornata di gare : Si sono aperti oggi a Varsavia (Polonia) i Campionati Europei Under 21 2018 di Taekwondo. Gli azzurri si presentano a questa rassegna continentale con una nutrita pattuglia composta da 14 atleti e con diverse ambizioni di medaglia. Poche soddisfazioni nella prima giornata di gare che ha visto scendere in pedana quattro categorie: -53 kg e -73 kg tra le donne, -63 kg e -87 kg per gli uomini. Due gli italiani impegnati: la giovanissima Nora Adami ...