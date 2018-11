Sweatcoin | l' app contapassi che ti paga per camminare è la più scaricata ma non fa

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) Se vi piacciono i guadagni facili, quest'app potrebbe non fare per voi. Ma se siete appassionati di fitness, corsa o lunghe passeggiate, probabilmente è arrivata la vostra nuova applicazione preferita. Si chiamaed è un app che tiper.Traducibile come "moneta del sudore",è stata progettata da due russi, Oleg Fomenko ed Antone Derlyatka, con uno scopo ben preciso: i soldi te li devi sudare. In tutti i sensi. L'app, scaricabile gratuitamente da qualsiasi store iOS o Android, una volta registrati con nome e mail si attiva via gps e si collega con la nostra cartella salute.È molto semplice: ilsi attiva ed ogni 1.000 passi si guadagna 1. Più cammini, piùs guadagnerai. E qua arriva il bello: i vostri gettoni del sudore potranno essere spesi su piattaforme online dove si può ...