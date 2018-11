Svelata la lista dei 30 tracciati di Ride 3

eurogamer

(Di venerdì 9 novembre 2018) Milestone annuncia oggi ladei 30 circuiti su cui sarà possibile gareggiare in3, disponibile dal 30 novembre 2018. I giocatori potranno scatenare la loro voglia di velocità sulle piste più iconiche di tutto il mondo, su rinomati circuiti cittadini e attraversando panorami mozzafiato, per gustarsi il piacere della guida in tutte le sue sfumature. Moltisono inoltre disponibili in diverse varianti e condizioni atmosferiche, in modo da rendere il gameplay ancora più vario.Grazie all'utilizzo della aerofotogrammetria e del drone-scanning, il team di sviluppo ha raccolto tutti i dati necessari per riprodurre fedelmente ambienti e dettagli dei, per un'esperienza di gioco ancora più immersiva. Ecco quali saranno le categorie deidisponibili al lancio:GP - la massima espressione della velocità, su circuiti iconici come Autodromo Nazionale Di Monza, ...