Surf | tutti a Nazaré per sfidare le onde più grandi del globo

WindSurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile : tutti i risultati - Onali Campione U20 : Concluso il 1° Campionato italiano Slalom Giovanile Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovo Campione under 20 è Riccardo Onali, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1° Campionato italiano Giovanile Slalom Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo ...