Sulla prescrizione il litigio continua Bonafede smentisce Bongiorno

Intesa Sulla prescrizione - un assegno post datato che si rivelerà scoperto : Al proprio «accattonaggio» di consenso propagandistico in materia di giustizia i pentaleghisti ben potrebbero applicare la fattispecie, da essi appena varata, di «accattonaggio molesto» con «modalità ...

Le tensioni Sulla prescrizione hanno penalizzato o no il consenso sul governo? : ... Lega, FI, FDI e NCI, che il 4 marzo si presentarono in coalizione - che rispetto a un mese fa scende un po', dal 44,1 al 42,8, restando tuttavia non solo di gran lunga la prima area politica del ...

Accordo Lega-M5S Sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 - penalisti in sciopero : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

I conti di Bruxelles e la scappatoia Sulla prescrizione. Di cosa parlare stasera a cena : Solite diatribe con l'Europa? forse no, stavolta c'è contrasto non solo sulle preferenze politiche, sulle strategie, ma proprio sulla fiducia, sulla reciproca attendibilità. L'Italia, accusando Bruxelles sostanzialmente di non saper fare i conti o di volerli imbrogliare deliberatamente, si è messa i

Prescrizione - Bongiorno : “Riforma inscindibile con processo penale”. E si apre il nodo Sulla trasparenza del finanziamento ai partiti : Nonostante il compromesso sulla Prescrizione raggiunto dopo il vertice di Palazzo Chigi (inserita nel disegno di legge Anticorruzione, ma in vigore da gennaio 2020 assieme alla riforma del processo penale, scritta con una legge delega in scadenza nel dicembre 2019, ndr), tra M5s e Lega le distanze restano. Perché se per Riccardo Fraccaro “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“ e per ...

Accordo Lega-M5S Sulla prescrizione : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

La "quadra" Sulla prescrizione è un vero pasticcio : Proviamo a riassumere quello che è accaduto negli ultimi quattro giorni sulla riforma della prescrizione. Dunque: i 5 Stelle tengono in ostaggio le opposizioni in commissione Giustizia e Affari Costituzionali della Camera perché Salvini litiga con Bonafede e Di Maio. Questa mattina, dopo vertici andati a monte per impegni televisivi calcistici o chissà per quale altra soap opera del leader della Lega, trovano la "quadra" di ...

Sulla prescrizione una tregua piena di sospetti. Salvini e Di Maio concordi soprattutto nel non far saltare il banco : Immaginatela al ralenti, come fosse la scena madre del Divo di Paolo Sorrentino. Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Riccardo Molinari solcano i corridoi di Palazzo Chigi. Sono decisi: "La riforma della prescrizione così com'è non passa". Entrano nella sala dove ad attenderli ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Un vertice atteso per quasi quarantott'ore. Che inizia nel gelo di due posizioni totalmente ...

I familiari delle vittime delle stragi d'Italia : 'Mantenete la parola Sulla prescrizione' : Il comitato nazionale 'Noi non dimentichiamo' rilancia le richieste consegnate al ministro Alfonso Bonafede

Accordo Lega-M5S Sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 e i penalisti scioperano : Salvini: “In vigore dal 2020”. L’emendamento non era ancora stato approvato dai parlamentari e il ministro Bonafede era già in diretta Facebook ad annunciarlo cantando vittoria. Ira delle opposizioni. Forza Italia: “Umiliano il Parlamento”,

Sergio Mattarella - i dubbi del Colle Sulla prescrizione : l'ipotesi della mossa estrema : L'accordo raggiunto nel governo sulla prescrizione dopo il vertice tra leghisti e grillini potrebbe avere il respiro cortissimo. Già arrivare a quell'accordo è stato un massacro di nervi per i due ...

In cosa consiste l'accordo tra M5s e Lega Sulla prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...

Di Maio : “O arriva l’accordo Sulla prescrizione o salta il Contratto” : prescrizione, Di Maio: “Senza accordo salta il contratto di governo” “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. A lanciare l’avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. “La prescrizione – ricorda all’alleato Matteo Salvini – è nel contratto e va fatta”. E sulla misura, aggiunge, si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla ...

Il governo ha trovato un accordo Sulla prescrizione : L'emendamento per introdurre il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non sarà ritirato, ma la riforma entrerà in vigore solo nel 2020