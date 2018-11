“Su il sipario sul cancro” | un’opera teatrale racconta la malattia senza paura

meteoweb.eu

: La nostra storia... ?????? #9novembre Addio Banco Napoli: giù il sipario su secoli di storia e potere - Tatax68 : La nostra storia... ?????? #9novembre Addio Banco Napoli: giù il sipario su secoli di storia e potere - Umbriaecultura : Si alza il sipario su “Foligno musica” stagione 2018-2019 - yhusefh : RT @monicabertini1: Cosa sto facendo??? Vi sto aspettando!!! È calato il sipario sulla sessione estiva di #calciomercato e ci stiamo prepar… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il 27% dei pazienti oncologici dopo la diagnosi torna ad avere – con tempi diversi in base al tipo di neoplasia, al sesso, all’età d’insorgenza – la stessa aspettativa di vita della popolazione generale. Inoltre oggi in Italia il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. Il cancro è vita quotidiana per milioni di italiani, eppure sembra ancora difficile immaginarlo come una patologia cronica. Sdoganare laè stato l’obiettivo di un gruppo di ragazzi, pazienti oncologici e studenti di medicina, in scena con l’operaI fuori sede, la prima dedicata all’esperienza di un tumore in giovane età. La storia liberamente tratta dalla vita di Giacomo Perini (che interpreta se stesso), dopo lo straordinario successo del maggio scorso, riparte il 12 novembre da Roma (Teatro Ambra Jovinelli), per toccare il 19 novembre Milano (Teatro ...