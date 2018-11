Stop alla prescrizione ma dal 2020

Dl fisco - sanatoria per Imu e Tasi e Stop alla patente per gli evasori seriali della rc auto : le proposte della Lega : Una serie di emendamenti: dalla rc auto alla sanatoria. La Lega li ha presentati in Commissione finanze del Senato dove si prende in esame il decreto fiscale. Tra le proposte del Carroccio c'è quella ...

Maltempo Veneto - Bottacin : “Stop alla burocrazia quando limita la sicurezza” : “Ringrazio il ministro Salvini per aver dato un chiaro segnale sulla manutenzione degli alvei dei fiumi: la burocrazia non puo’ limitare la sicurezza”. E’ il primo commento dell’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, a quanto affermato dal ministro dell’interno Matteo Salvini in materia di sicurezza idraulica, nel corso del sopralluogo odierno alle aree del ...

Maltempo Sicilia : acqua torbida - Stop alla fornitura idrica nel Nisseno : Siciliacque rende noto di avere interrotto la fornitura idrica proveniente dall’acquedotto Ancipa a causa della torbidità elevata dell’acqua in ingresso al potabilizzatore. I Comuni interessati all’interruzione sono Caltanissetta (chiusura totale della distribuzione, garantiti ospedale e carcere), Mazzarino (ritardi di circa 24/36 ore rispetto alla normale turnazione), Riesi (garantita la distribuzione ma sara’ anticipata ...

Ultimo episodio di Elementary 6 su Rai2 e poi Stop alla programmazione : anticipazioni 3 novembre : Ultima indagine per Sherlock e Joan in Elementary 6 su Rai2. Stando al palinsesto televisivo, la serie crime targata CBS, che rielabora le avventure del detective Holmes in chiave moderna, andrà in onda stasera, 3 novembre, con un episodio conclusivo, e poi si prenderà una lunga pausa fino a gennaio del prossimo anno. La programmazione di Elementary quindi si chiude a quattro appuntamenti dal finale della sesta stagione, lasciando gli ...

Giulia Bongiorno : 'Lo Stop alla prescrizione dopo il primo grado è una bomba atomica sulla giustizia italiana' : E' come mettere 'una bomba atomica sotto il sistema giudiziario italiano'. Giulia Bongiorno bolla così, senza mezzi termini, lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ospite di Maria ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - Stop a molti treni sulle linee ferroviarie : In Sicilia su alcune linee ferroviarie la circolazione è sospesa per l’allagamento dei binari causato dal Maltempo: treni fermi sulla Palermo-Catania, tra le stazioni di Enna e Lercara Diramazione; sulla Palermo-Agrigento, tra le stazioni di Cammarata e Lercara Diramazione; sulla Catania-Agrigento, tra Caltanissetta Xirbi e Canicatti’ e sulla Caltanissetta-Siracusa, fra Campobello e Sant’Oliva. trenitalia ha attivato, per i ...

Bolt - nessun accordo con i Mariners : Stop alla carriera da calciatore : L'ex sprinter Usain Bolt dice addio, per il momento, al sogno di diventare un calciatore professionistico in Australia. Il giamaicano ha chiuso la sua avventura con una squadra di calcio australiana '...

Meteo - allerte dal Veneto alla Sicilia. Previsioni : maltempo non Stop : Piogge incessanti sull'Italia. Come da Previsioni Meteo , un'intensa perturbazione insiste sul Paese da Nord a Sud e promette di restare a lungo. La tregua al maltempo è durata dunque solo poche ore. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 novembre : Bonafede dà lo Stop alla prescrizione - difesa da Lega-FI-Pd : Il M5S blocca la prescrizione ma la Lega è “molto perplessa” Emendamento grillino al ddl Anticorruzione: i termini verrebbero sospesi dopo le sentenze di primo grado. Pd e Forza Italia insorgono. E anche Salvini si smarca di Tommaso Rodano La farsa degli equivoci di Marco Travaglio Appassionati come siamo del teatro dell’assurdo alla Ionesco, ma anche del vaudeville francese della commedia degli equivoci, non potevamo non perdere la ...

Antitrust - Stop alla nuova policy bagagli a mano di Ryanair e Wizz Air | : Le nuove regole sul supplemento sarebbero entrate in vigore l'1 novembre 2018, ma l'Autorità garante della concorrenza ha deciso di sospenderle. Il sistema "fornisce una falsa rappresentazione del ...

Dl Genova bloccato alla Camera : è scontro tra M5s e Pd | "Stop ostruzionismo" | "Via il condono di Ischia" : Sul decreto Genova va in scena un nuovo scontro all'arma bianca tra maggioranza e Pd. I Dem hanno alzato un muro di ostruzionismo per rallentare i lavori della Camera: pomo della discordia è soprattutto il condono per la ricostruzione delle case non in regola, venute giù a Ischia durante il terremoto del 2017