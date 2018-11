Stella Rossa | Pavkov | “Vi racconto la doppietta al Liverpool A Napoli vogliamo vincere”

Liverpool - Markovic mette 'like' a un tweet che celebra la Stella Rossa : tifosi infuriati : Un "like" di troppo, anche difficile da comprendere, e adesso Lazaar Markovic dovrà inventarsi qualcosa per giustificare il suo gesto. Nel frattempo, però, i tifosi del Liverpool non hanno perso tempo ...

Champions League - la Stella Rossa ci crede : “possiamo passare il girone - pronti per battere il Napoli” : Stella Rossa carichissima dopo aver vinto contro il Liverpool nella giornata di Champions League di ieri “Le sensazioni sono molto positive. Siamo contenti per la vittoria di ieri, vogliamo continuare così. Cosa ho detto a Pavkov? Era da me ieri sera. Gli abbiamo fatto tutti i complimenti, ma il calcio è un gioco di squadra e vince sempre la squadra. In ogni partita di questo genere ci sono eroi e ieri sera sappiamo tutti che ...

Champions League - Stella Rossa esaltata da stampa serba : La vittoria di ieri contro il Liverpool ha portato un fiume di elogi alla Stella Rossa, che ha entusiasmato la stampa serba. Alla luce della nuova situazione di classifica, adesso i biancorossi possono addirittura sperare di superare il turno, cosa che sembrava pura utopia fino all’ultima uscita europea. “Miracolo della Stella Rossa a Belgrado” ha titolato Vecernje Novosti, mentre per l’autorevole Politika quello di ...

Stampa serba esalta impresa Stella Rossa : ANSA, - BELGRADO, 7 NOV - La Stampa di Belgrado esalta l'impresa della Stella Rossa, che ieri ha battuto i vicecampioni d'Europa del Liverpool. Ora che nel Girone C la classifica è più corta, non sono ...

Alisson - errore in Stella Rossa-Liverpool e critiche : per i tifosi diventa 'Alissius' : Quando Alisson diventa... Alissius . Un déjà-vu tutt'altro che piacevole per i tifosi del Liverpool che, meno di un anno fa, hanno perso la finale di Champions a causa degli errori del portiere ...

Champions League - il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : sfida cruciale con la Stella Rossa : Il Napoli ora è davvero vicino alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I partenopei, grazie al pareggio casalingo contro il PSG, sono balzati al comando del gruppo C con 6 punti alla pari del Liverpool (battuto nello scontro diretto), con una lunghezza di vantaggio sui francesi e due sulla Stella Rossa. I ragazzi di Carlo Ancelotti potranno già blindare il pass per il prossimo turno in occasione ...

Stella Rossa Liverpool - Sturridge si divora il gol. Muslera - papera in Schalke 04 Galatasaray : VIDEO : La 4giornata di Champions si è aperta con una clamorosa sorpresa: il Liverpool è uscito sconfitto 2-0 sul campo della Stella Rossa. Risultato comodo per il Napoli e frutto di una prestazione negativa ...

Clamoroso a Belgrado : Stella Rossa-Liverpool 2-0 : Doppietta di Pavkov Risultato incredibile al Marakana di Belgrado: la Stella Rossa batte il Liverpool per 2-0 e riapre clamorosamente i giochi per la qualificazione nel gruppo del Napoli. La squadra di Klopp gioca una partita pessima, va sotto di due reti nella prima frazione di gioco e poi non riesce a rimettere in piedi il risultato. I serbi trovano la prima rete con Pavkov al 22esimo, poi è lo stesso centravanti serbo a raddoppiare sei minuti ...

Champions - la Stella Rossa piega il Liverpool 2-0. Il Monaco di Henry cade in casa contro il Bruges : 0-4 : L'ex campione del Mondo non riesce ad invertire il trend negativo dei suoi: 15 partite senza vittorie e fanalino di coda in campionato, la peggiore sequenza della storia del club. E in Europa le cose ...

Clamoroso a Belgrado - Liverpool sconfitto 2-0 dalla Stella Rossa! Brugge corsaro a Monaco : ROMA - Poteva essere la gara che chiudeva i giochi del girone, e invece il Liverpool cade incredibilmente a Belgrado con la Stella Rossa . Un match gestito benissimo dalla squadra serba, brava a ...

Il Liverpool crolla Belgrado sconfitto 2-0 dalla Stella Rossa : Gol e sorprese negli anticipi della quarta giornata di Champions League. Vittoria inaspettata della Stella Rossa contro il Liverpool: a Belgrado la squadra di Klopp perde 2-0. Successo schiacciante, ...

Champions League - Stella Rossa-Liverpool in diretta su Sky : I Reds si preparano ad affrontare i serbi nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quando e dove vedere la gara. L'articolo Champions League, Stella Rossa-Liverpool in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intimidazioni a Shaqiri : non convocato per Stella Rossa-Liverpool : Il calciatore dei Reds - di origini kosovare - è stato escluso per la gara con i serbi a causa dell'accoglienza che gli sarebbe stata riservata. L'articolo Intimidazioni a Shaqiri: non convocato per Stella Rossa-Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.