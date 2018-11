Spotify | anche gli utenti non abbonati potranno utilizzare Spotify Connect

chimerarevo

: Grazie a tutti voi, veramente?? Il pezzo sta salendo anche nella classifica di Spotify. Continuate a streammarlo a q… - IRAMAPLUME : Grazie a tutti voi, veramente?? Il pezzo sta salendo anche nella classifica di Spotify. Continuate a streammarlo a q… - Gaia42781630 : RT @BTS_ITALIA: ?? #WasteItOnMe ha sorpassato i 350k shazam e sta già quasi raggiungendo i 400k! ARMY continuate a shazammare la canzone, e… - SanremoAncheNoi : RT @siveralmusic: Lo showcase acustico e l'intervista fissati per questa sera a RBS Radio sono rimandati. Saremo invece in diretta telefoni… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Non manca ancora molto eper gliche non hanno un abbonamento al servizio Premium, sarà possibilela riproduzione di musica in streaming sui dispositivi che supportano, facendo sì che leggi di più...