Spara durante un pignoramento e si barrica in casa | 90enne bloccato dai carabinieri in

Los Angeles - entra in un bar durante una festa per studenti e Spara : almeno sei persone colpite. Media : «Sparatore morto ma ci sono vittime» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Cane tocca il grilletto e Spara al padrone durante la caccia - l’uomo in gravi condizioni : durante il tragitto in auto il Cane si è agitato e ha toccato con la zampa il grilletto della pistola carica facendo partire un colpo che ha raggiunto al petto il cacciatore 74enne ferendolo gravemente.Continua a leggere

Stati Uniti - Sparatoria durante il party per Halloween in discoteca : sette feriti : È finita nel sangue la festa per Halloween di una famosa discoteca di Riverside in California. Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 al Sevilla Nightclub era in programma un party che prendeva ispirazione dal film “The First Purge – La prima notte del giudizio”. Qualcuno deve aver preso troppo alla lettera la trama della pellicola horror, secondo la quale in un ipotetico futuro negli Stati Uniti sara' lecito per una notte all’anno compiere ...

Madre e figlio morti morti durante una Sparatoria in Germania : feriti anche due poliziotti : Madre e figlio morti e due poliziotti feriti in Germania. E' accaduto furante una sparatoria nel corso di un'operazione di polizia a Kircheim, un paesino nel sud della Germania, sulla via del vino, ...

Spara e uccide il figlio della compagna durante la lite in famiglia : lei dà l'allarme : Ha ucciso il figlio della compagna con un colpo di pistola nella notte. E' successo a San Benedetto Po, nel mantovano, dove un uomo di 76 anni ha Sparato e ucciso il ragazzo di 33. LEGGI...

Varese - Spara per sbaglio al nipote durante caccia al fagiano : 40enne grave : Un uomo di 40 anni è stato ferito al volto e al collo da un colpo di fucile esploso dallo zio 66enne durante una battuta di caccia a Castiglione Olona , Varese, . Secondo una prima ricostruzione dei ...

Arda Turan shock : rompe il naso ad un cantante durante una violenta rissa e poi “chiede” di essere Sparato : Arda Turan ha vissuto una nottata a dir poco movimentata, tra risse, pugni ed anche una pistola che è spuntata in ospedale Arda Turan ha sempre manifestato un carattere a dir poco ‘caldo’. Il calciatore turco ex di Atletico Madrid e Barcellona, gioca adesso in Turchia nel Basaksehir, anche se sta scontando ben 16 giornate di squalifica per aver strattonato un guArdalinee. Nella notte Arda Turan si è recato presso un night club ...

Perugia. Ladro di sigarette ucciso durante una Sparatoria : Un uomo incappucciato senza vita ucciso da un colpo alla testa. È quanto trovato a Ponte Felcino di Perugia in via Radiosa,