Solo un giorno | solo online | arriva il Single Day | Med Store sconta fino al 60%

Cina - Tencent fa sul serio coi giochi : per gli under 12 Solo un'ora al giorno : Il colosso che controlla, fra gli altri, il fenomeno "Arena of Valor" continua a rilasciare sistemi per controllare i giocatori più giovani e combattere le dipendenze: entro l'anno 10 titoli richiederanno i documenti e il controllo incrociato con le autorità

Bongiorno-Bonafede - lite sulla prescrizione 'Sarebbe un atomica'. La replica 'Esplode Solo la rabbia dei cittadini' : ROMA - Giulia Bongiorn o e Alfonso Bonafede si scontrano duramente sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un nuovo capitolo della guerriglia ormai quotidiano fra Lega e ...

Record di balenottere avvistate tra Italia e Francia : venti in un Solo giorno - si valuta il rischio collisione con le navi : Sono più di venti le balenottere avvistate in un solo giorno lungo la tratta Nizza-Bastia e 4 durante un viaggio di monitoraggio sulla tratta Savona-Bastia. Sono curiosi e da Record i risultati ottenuti durante la dodicesima stagione di monitoraggio cetacei dalle navi della Corsica Sardinia Ferries. Le balenottere sono state avvistate più che altro a coppie. “Il dato è sorprendente perché questi avvistamenti sono stati fatti tra fine ...

Il debito pubblico? Solo gli interessi ci costano un cappuccino e brioche al giorno : L’Italia paga 146 milioni di dollari al giorno a titolo di interessi sul debito pubblico sin qui cumulato, ovvero 2,4 per cittadino. Gli Stati Uniti ne spendono 1,4 miliardi, la Francia 80 milioni e il Giappone “appena” 13. Come mai queste differenze in apparenza “paradossali”?...

Acqua alta - dramma a Venezia : “gravi danni alla Basilica di San Marco - è invecchiata di 20 anni in un Solo giorno. Rischiamo di perdere i preziosissimi mosaici” : “In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni, ma forse questa è una considerazione ottimista“. E’ la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, e Pierpaolo Campostrini, procuratore di san Marco con delega ai Servizi tecnici. La Basilica, infatti, ha subito danni dopo l’allagamento di ieri a Venezia. “La pazienza ha il limite della responsabilità“, scrivono in un ...

Situazione disastrosa in Russia - in un Solo giorno la pioggia di due mesi : vittime e dispersi per le alluvioni [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Chiusura colposcopia - Marrini : «Sollevammo il problema cinque mesi fa. Ambulatorio aperto un Solo giorno al mese» : Leggi anche Massa Marittima La denuncia: «Chiude l'Ambulatorio di colposcopia, rischi per la salute delle donne» Politica colposcopia, Ambulatorio a rischio? Marrini interroga il sindaco

Auto - Fca incontra sindacati per discutere investimenti : tutti convocati il 29/11. Solo la Fiom il giorno dopo : “È inaccettabile” : Per la prima volta i nuovi vertici di Fca incontrano i sindacati per discutere del piano degli investimenti previsti dal gruppo negli stabilimenti italiani. Ma l’incontro, secondo la Fiom-Cgil, parte con il piede sbagliato. Perché l’azienda ha convocato tutte le sigle il 29 novembre, tranne i metalmeccanici guidati da Francesca Re David che andranno al Lingotto Solo il giorno seguente. “La decisione dell’azienda di tenere due ...

Coldplay : arriva al cinema a novembre il film evento 'A head full of dreams' - ma Solo per un giorno - - TRAILER : Ecco, di seguito, il TRAILER: Il 14 novembre il film sarà proiettato in anteprima mondiale, in collaborazione con Trafalgar Releasing, in oltre 2.000 cinema in tutto il mondo, l'elenco delle sale ...

La polizia ritrova in un Solo giorno 123 bambini scomparsi : rapiti per il mercato del sesso : mercato del sesso, coinvolti 123 minori. Le autorità di Detroit, negli Stati Uniti, hanno ritrovato e salvato 123 bambini scomparsi, alcuni dei quali erano stati rapiti per essere destinati al traffico sessuale. I minori, spariti da mesi, sono stati soccorsi nell’ambito di un’unica operazione il 26 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo ora per non compromettere le indagini. L’operazione degli US Marshals, denominata ...

La polizia di Detroit ritrova in un Solo giorno 123 bambini scomparsi : Durante un'operazione di polizia nell'area di Detroit (USA) sono stati ritrovati in una sola volta 123 bambini che risultavano essere scomparsi da mesi. Come riporta il New York Postla polizia stava indagando su una rete di rapimenti di minori che poi venivano coinvolti in traffici sessuali.I bambini sono stati ritrovati in un grave stato di denutrizione e di sofferenza psicologica. Tuttavia dagli accertamenti svolti non sembrerebbe che siano ...

La figlia di 4 anni si ammala - la mamma può vederla Solo mezz’ora al giorno : la bimba muore : Mali James-Mitchel è crollata all'improvviso mentre si trovava in vacanza con il padre nel luglio dell'anno scorso. La piccola è stata per tre settimane in ospedale, e poi è spirata. La madre per mesi non ha avuto la forza neanche di uscire di casa. Ora pian piano si sta riprendendo anche grazie ad un'associazione che opera per prevenire tragedia simili.Continua a leggere