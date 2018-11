Si finge donna e fa sesso con diversi uomini | erano sempre bendati 15 anni di galera

Strangola la moglie fingendo un suicidio. Poi confessa tutto ad una donna al pub : Derek Potter, 64enne gallese, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie avvenuto lo scorso aprile. L'uomo aveva fatto credere che la donna si fosse impiccata, ma durante un chiacchierata con una sua collega 32enne in un pub, ha finito per confessare tutto...Continua a leggere