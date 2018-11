Shadow of the Tomb Raider | scopriamo la co-op del gioco nel nuovo Diario degli

Recensione Shadow of the Tomb Raider - Lara Croft è più forte che mai : Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo capitolo della trilogia di un reboot che ha proposto ai giocatori una versione inedita di Lara Croft. Crystal Dynamics passa lo scettro a quei bravi ragazzi di Eidos Montreal, che hanno fatto un ottimo lavoro su un'icona dei videogiochi difficile da maneggiare. In questo capitolo Lara è una ragazza testarda, affiancata dall'amico Jonah: riescono a raggiungere una cripta messicana, la stessa che da tempo ...

Shadow of the Tomb Raider sommerso da recensioni negative? La causa è uno sconto : Mentre gli sviluppatori guardano al futuro discutendo di DLC e del supporto al titolo nell'ultimo diario di sviluppo, Shadow of the Tomb Raider si trova di fronte a un caso piuttosto evidente di review bombing. Questa pratica, diffusasi in particolare tra le recensioni utente di Steam, consiste in una pubblicazione di massa di recensioni negative in risposta a un qualcosa che non incontra i favori della community. Il fenomeno non è di certo una ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo "Dev Diary" analizza nuovi contenuti e programmi per futuri DLC : Un nuovo filmato "Dev Diary" è stato pubblicato per Shadow of the Tomb Raider, e come riporta VG247 nel video sono analizzati i programmi del team per i prossimi DLC, e anche alcuni contenuti di gioco.Eidos Montreal ripercorre la trama del gioco, ma anche i personaggi secondari, le nuove avventure di Lara, le armi, e i nuovi contenuti di "La Forgia".Il video è di circa 6 minuti, il che non è male per un diario di sviluppo, per cui vedere bene di ...

Edge colpisce ancora : Shadow of the Tomb Raider massacrato nell'ultimo numero : Che Edge sia una rivista che non si fa di certo grandi problemi a bocciare pesantemente giochi generalmente apprezzati dalla critica è ormai un fatto risaputo. I casi più recenti sono il 4 al sicuramente peculiare Hellblade Senua's Sacrifice e la bocciatura a Detroit: Become Human, titoli in entrambi i casi appartenenti a una tipologia di esperienza fortemente basata sulla narrazione che spesso non viene apprezzata dalla redazione di Edge.La ...

Square Enix annuncia il DLC “The Forge” per Shadow of the Tomb Raider : Square Enix , Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare la prima di sette avventure DLC per Shadow of the Tomb Raider, chiamata “The Forge”. “The Forge”, che è disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e che verrà anche venduto separatamente, sarà disponibile in tutto il mondo il 13 novembre su Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e ...

Il primo DLC di Shadow of the Tomb Raider uscirà a novembre : scopriamo insieme The Forge : Square Enix ha tolto il velo alla prima delle sette avventure DLC previste per Shadow of the Tomb Raider, che come riporta VG24/7 porterà Lara a esplorare ambientazioni ricche di lava e pericoli per svelare i misteri della cittadina peruviana di Kuwaq Yaku.The Forge, questo il nome del DLC, sarà disponibile dal 13 novembre al prezzo di 4,99€. Il Season Pass, che include ciascuna delle espansioni compresa The Forge, è a listino per ...

La tecnologia al servizio delle idee al centro del nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : C'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti del prossimo gioco di genDesign, software house capitanata da quell'incredibile creativo di Fumito Ueda. Proprio il nuovo progetto e in particolare il suo sviluppo è al centro di alcune brevi dichiarazioni di Ueda riportate da Gaming Bolt.L'autore ha in particolare lodato la tecnologia sempre più all'avanguardia a disposizione degli sviluppatori. "In passato ci sarebbe voluta una settimana o ...

Shadow of the Tomb Raider - la recensione di GQ. Perché ci serve una nuova Lara Croft : Dire come sia Shadow of The Tomb Raider, uscito in questi giorni e ultimo capitolo delle avventure di Lara Croft, è piuttosto semplice: È un gioco divertente, con la giusta infilata sparatorie/stealth/enigmi da fare le 2 di notte senza accorgerti; Ha una trama assolutamente improbabile, più dalle parti della Pietra Verde che di un qualsiasi Indiana Jones, una mezza trashata con la solita eroina bianca che salva i “poveri” indigeni; Lara Croft, ...

Shadow of the Tomb Raider Guida : Come ottenere grimaldello e risalitore : Se state giocando a Shadow of the Tomb Raider, vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta in un forzieri che non può essere aperto normalmente, questo perchè è necessario utilizzare il grimaldello. In questa Guida vi spiegheremo non solo Come sbloccare e dove acquistare il grimaldello ma anche il risalitore, strumento che sicuramente conoscete se provenite dai precedenti capitoli, grazie al quale potete risalire ...

Scoperto finale alternativo per Shadow of the Tomb Raider messo nel gioco per sbaglio : Shadow of the Tomb Raider è ormai uscito per PC, PS4 e Xbox One. Lo stiamo provando in maniera approfondita per portarvi una recensione completa. Nel frattempo pare che alcuni giocatori lo abbiano già completato, scoprendo una sorpresa davvero bizzarra. A quanto pare c'è un finale alternativo decisamente diverso da quello presente nel gioco. Tutto normale? No, perché questo finale alternativo non doveva essere presente. Come si accede al ...

Katherine McNamara in Arrow 7 - la star di Shadowhunters volta pagina dopo la cancellazione della serie : Katherine McNamara in Arrow 7. L'attrice di Shadowhunters volta definitivamente pagina mesi dopo la cancellazione della serie Freeform. L'interprete di Clary Fray apparirà in un ruolo ricorrente nella settima stagione dello show DC e sarà fondamentale ai fini della trama. Secondo le prime anticipazioni, Katherine McNamara in Arrow 7 interpreterà Maya, una tenace combattente di strada e anche ladra di star City, definitiva come una sorta di ...

Shadow of the Tomb Raider : Il finale alternativo nel nostro GAMEPLAY : Se avete portato a termine Shadow of the Tomb Raider con la recente patch, allora non avrete sicuramente visto il finale alternativo o forse dovremmo chiamarlo “vero finale” del gioco, il quale viene mostrato ai giocatori dopo i titoli di coda. Il vero finale di Shadow of the Tomb Raider Se avete aperto questo articolo non temete Spoiler, per questo motivo vi parleremo con disinvoltura. Al termine del gioco Lara ammette di ...

Arrow 7 : il cast recluta Katherine McNamara di Shadowhunters : Arrow 7 cast & news – Ancora novità per i fan della serie Tv con Stephen Amell. Mancano davvero pochi giorni al debutto della settima stagione e sono ancora tanti i dettagli da scoprire. Un importante ingresso è stato svelato in queste ore: Katherine McNamara farà parte del cast di Arrow 7. Conosciuta come la protagonista di Shadowhunters, avrà un ruolo particolare. Arrow 7 cast e anticipazioni Quale sarà il personaggio di Katherine ...