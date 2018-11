Sfida degli ascolti tra gli ex segretari Pd | Veltroni batte Renzi nel duello tv

Barbara d'Urso e la Sfida degli ascolti in tv : 'Mara Venier? Nessuno mi può battere!' ESCLUSIVO : Barbara d'Urso si toglie diversi sassolini dalle scarpe. Anzi, veri e propri macigni. Lo fa in una lunga intervista esclusiva sul settimanale Oggi. Al quale spiega nei dettagli perché è lei la vera ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la Sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la Sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Volley femminile - Mondiali 2018 : semifinale Olanda-Serbia - la rivincita degli Europei. Boskovic Sfida Sloetjes - chi vincerà? : Venerdì 19 ottobre si disputeranno le semifinali ai Mondiali 2018 di Volley femminile, a Yokohama (Giappone) conosceremo le due squadre che si sfideranno nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. Ad aprire le danze sarà il big match tra Olanda e Serbia (ore 06.40), le finaliste degli ultimi Europei che si contenderanno un posto al sole e che cercheranno di raggiungere un traguardo storico visto che mai nessuna è riuscita a ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la Sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Barbara d'Urso interviene al Tg5 : "La domenica vinciamo la Sfida degli ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

Barbara d'Urso interviene al Tg5 delle 13 : "La domenica vinciamo la Sfida degli ascolti" (video) : E' probabilmente la sfida più agguerrita e avvincente della stagione televisiva in corso, da cinque settimane le signore della domenica tentano di portarsi a casa lo scettro della vittoria sull'auditel senza esclusione di colpi (di scena).Mara Venier si è ripresa la sua domenica IN modellandola puntata dopo puntata facendo leva sui punti di forza del programma e levigando ciò che non andava bene ridando linfa ad un contenitore che un anno fa ...

TV - RAI5 : “Sfida al vulcano” racconta la Sfida degli animali per la sopravvivenza : Al largo della costa della Papua Nuova Guinea, nell’isola vulcanica della Nuova Britannia, ogni giorno la cenere rovente soffoca la vita. Per le creature che abitano qui, è difficile sopravvivere vicino a un vulcano in eruzione. Attraverso spettacolari immagini in alta definizione, il documentario in prima visione “sfida al vulcano”, in onda domenica 14 ottobre alle 22.00 su RAI5, racconta come questi animali riescano a sfidare ogni giorno ...

Polonia-Portogallo - Nations League 2019 : la Polonia di Lewandowski e Milik ospita un Portogallo privo di CR7 in una Sfida chiave del girone degli azzurri : Allo stadio Slazki di Chorzow va in scena un interessante Polonia-Portogallo, valevole per l’ultima giornata d’andata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida interessa particolarmente da vicino anche l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento e ferma ad un punto in classifica dopo le prime due partite disputate. Al momento il Portogallo comanda il mini-raggruppamento con 3 punti davanti a Polonia ...

Giuseppe De Rita - Censis - : «All'Italia serve una nuova élite. La Sfida degli avvocati» : Nego in modo deciso che quello dei social sia tutto il mondo. Lei usa i social? No. Non so neppure come funzionano. Ovviamento li osservo e li studio. Su di me rimbalzano quelli che gli altri ...

Auditel - Tu si que Vales vince la Sfida degli ascolti del sabato sera : Netta vittoria di Maria De Filippi nella sfida tv del sabato sera. Una puntata frizzante quella di ieri alimentata anche dall'incidente hot di Belen che sta facendo discutere i social per il suo '...

Elon Musk Sfida la SEC e l'accusa di fare gli interessi degli speculatori : E' ancora guerra aperta fra il fondatore di Tesla , Elon Musk, e la SEC , l'organo di vigilanza dei mercati azionari d'oltreoceano, una sorta di Consob americana. Il numero uno dell'azienda che ...

THERESA MAY BALLA 'DANCING QUEEN' DEGLI ABBA/ Video - la Sfida a distanza con Corbyn continua : THERESA May BALLA 'DANCING QUEEN' DEGLI ABBA. Video, Brexit dance al Congresso dei Tory? Non è la prima volta che il primo ministro britannico si scatena danzando(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Pasta World Championship - la Sfida degli spaghetti : Ascoltare la Natura e guardare alla tradizione per poi decollare in una dimensione gustativa ancora inesplorata, dove la memoria del passato si fonde con il presente. Anche in un solo piatto di lasagne. “Il giusto bilanciamento tra rispetto della Pasta e un sapore nuovo e intrigante che riporti alla mente sensazioni e profumi che ti portino indietro e all’oggi all’oggi”. Il mantra di Luigi Taglienti, chef stellato del ...