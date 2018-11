SERVIZIO GIOVANI - Da lunedì 12 novembre il centro per le attività sarà operativo in via

I giovani insieme per "una giornata mondiale del SERVIZIO" : Non potrebbero tra l'altro magari aprirsi strade significative ed efficaci per il mondo intero? Quelle qui proposte sono possibili piste tutte casomai da valutare, su cui riflettere, insieme.

Simona Marchini - una grande artista al SERVIZIO di tanti giovani talenti : Con quali finalità? «Gli spettacoli targati Arteinscena avranno la possibilità di circolare in altri teatri e affermarsi in realtà anche nazionali, con grande ritorno di immagine non solo per Prato ...

Europa - giovani muoiono per problemi prevenibili/ Alcool e tabacco nel mirino : troppi senza SERVIZIO sanitario : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In Europa troppi uomini giovani muoiono per problemi prevenibili. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Europa - giovani muoiono per problemi prevenibili / "Troppe persone non raggiunte dal SERVIZIO sanitario" : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In Europa troppi uomini giovani muoiono per problemi prevenibili. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Provincia di Reggio Emilia : SERVIZIO civile - opportunità per altri 239 giovani : ... ma anche per mettersi alla prova, utilizzandole conoscenze acquisite nel proprio percorso formativo e di studi per meglio orientarsi nel mondo del lavoro".

Italia - Chiellini al SERVIZIO della Nazionale : "Voglio aiutare i più giovani" : Sarà Giorgio Chiellini il capitano della nuova Italia. E alla conferenza stampa di vigilia della sfida con lo Polonia manda un messaggio agli assenti illustri per i primi impegni di Nations League: "...