Serie A Cagliari | Maran | «La Spal ha raccolto meno di quanto meritava»

Serie A Juventus-Cagliari 3-1 Highlights video gol : 45 + 3 FNALE. Juventus-Cagliari 3-1. Nella rpresa l'ha chiusa Cuadrado dopo una partita di un ottimo Cagliari 45' - CR7 tenta un'altra magia in rovesciata 45' - 3 di recupero 42' - Gol Cuadrado che realizza servito a CR7 su ripartenza 40' - Rimpalli su rimpalli in area Juve che si salva a fatica su tiro di Pavolett 39' - Bentancur daposzione defilata non sfrutta l'occasione 38' - Pisacane salva su CR7 36' - Zoppica Matuidi, dentro ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Si è concluso l’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In questa partita di sono affrontate Juventus e Cagliari. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ed ha risposto ad Inter e Napoli ma la prestazione non è stata delle migliori. Infatti l’unico aspetto positivo sono i tre punti […] L'articolo Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Il Cagliari intimorisce la Juventus - ma la squadra di Allegri è (lo stesso) da applausi : per i bianconeri è record di punti in Serie A! : La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Cagliari e stabilisce un record da brividi: la squadra bianconera mai così bene all’esordio in campionato nella sua storia Che la Juventus vinca in campionato pare non fare più notizia. Anche se la squadra di Allegri ha messo a segno questa sera contro il Cagliari il suo decimo trionfo in campionato su undici partite disputate, il club torinese sembra non aver compiuto alcuna ...

Serie A - Juventus batte Cagliari 3-1 : 22.26 Né passeggiata, né gara sofferta: allo Stadium la Juve batte 3-1 il Cagliari e risponde subito a Napoli e Inter. Dura 42 secondi la resistenza dei sardi Bentancur per Dybala, doppia sterzata dal limite e destro vincente. Szczesny strepitoso (di piede) su Pavoletti, poi doppia fiammata: al 36' pari Joao Pedro con un bel destro,al 38' autogol Bradaric (scivolata evitabile) su cross di D.Costa. Nel recupero, palo di Ronaldo. Ripresa.CR7 e ...

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari Serie A - 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Cagliari, 11^giornata Serie A, Sabato 3 Novembre ore 20.30, Allianz Stadium.Juventus-Cagliari, Sabato 3 novembre. La Juventus vuole tornare a convincere dopo il pareggio contro il Genoa e la vittoria sofferta contro l’Empoli, anche per dare un segnale alle due principali inseguitrici che sembrano prendere fiducia. Il Cagliari si presenta a questa complicatissima sfida, dopo la vittoria casalinga ...