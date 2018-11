Serena Dandini è tornata applausi social per La tv delle ragazze

'La tv delle ragazze' : successo di Serena Dandini col 6% : 1.332.000 telespettatori : Nonostantse la ruggine lasciata inevitabilmente dal passare degli anni, ha avuto un buon successso ieri sera su Rai3 il ritorno della tv delle ragazze con Serena Dandini. Personaggi nuovi si sono ...

Serena Dandini torna con “La tv delle ragazze – gli Stati Generali” : Nel 1988 Rai3 affida a tre giovani autrici, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, il compito di realizzare un programma comico di sole donne. Nasce così LA TV delle ragazze, che concentrava in un’ora il fantasioso palinsesto di un ipotetico network femminile. Un programma che non ha precedenti nella televisione italiana. Dopo una lunga ricerca le autrici mettono insieme un cast che oggi potrebbe essere definito stellare, visto che ...

Non solo risate : il ritorno di Serena Dandini e delle sue ragazze : Proprio nell'anno del Metoo, si scherzerà su tutto, 'dalla politica agli uomini in grossa difficoltà ultimamente', ma 'mai sul femminicidio, su quello non si scherza', in un confronto generazionale ...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita». Esclusa Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

'La tv delle ragazze' 30 anni dopo con Serena Dandini : alle 21 - 15 la prima puntata - trailer - : Da Carla Signoris 'mamma elicottero' a Sabina Guzzanti che 'sfornerà' un Marco Travaglio e una Maria Elena Boschi, aspirante concorrente a Ballando con le stelle. E poi Lella Costa, Angela Finocchiaro,...

Il ritorno di Serena Dandini in tv : «M5S-Lega? Ormai non mi spaventa più nulla» : La pupa e il secchioneMusic FarmChi vuol essere milionario?La TalpaLa FattoriaPortobelloLa Tv delle RagazzeLa Ruota della FortunaSarabandaKaraokeScommettiamo che?FuroreLa CorridaEra il 2011 quando Serena Dandini faceva la sua ultima apparizione in Rai, sul divano di Parla con me. A distanza di sette anni, la conduttrice e autrice che ha segnato la storia della televisione con La tv delle ragazze, Avanzi, L’ottavo nano e Parla con me ritorna a ...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita» : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

Serena Dandini torna con “La tv delle ragazze” : A distanza di trent'anni dal primo programma comico tutto al femminile, su Rai3 in prima serata vanno in onda quattro...