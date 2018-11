Secondo Xbox Store Crackdown 3 potrebbe avere un titolo diverso

Secondo Michael Pachter Red Dead Redemption 2 arriverà su PC nel mese di aprile e sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il primo vero gioco di Rockstar di questa generazione è finalmente arrivato. Red Dead Redemption 2 è ora disponibile e le recensioni lo hanno definito uno dei migliori giochi mai realizzati. La domanda, tuttavia, è se con questa generazione negli ultimi anni di vita, possiamo aspettarci di vedere Red Dead Redemption 2 fare il salto sulle console di nuova generazione.Dopotutto, è esattamente quello che è successo con Grand Theft Auto 5 quando è ...

Secondo un annuncio di lavoro di Infinity Ward il prossimo Call of Duty potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il prossimo Call of Duty del 2019 sarebbe in lavorazione presso Infinity Ward e gli sviluppatori stanno cercando personale da aggiungere al proprio team. Secondo l'ultimo annuncio di lavoro della compagnia, sembra che il nuovo sparatutto arriverà anche su console di prossima generazione.Come riporta Segmentnext, Infinity Ward ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn e nella descrizione viene indicato un possibile Call of Duty ...

Secondo il CEO del team italiano Forge Studios PS5 e Xbox Scarlett non faranno necessariamente girare i giochi in 4K e 60fps : Grazie all'avvento degli aggiornamenti della "mid gen", prodotti da Xbox One X e PS4 Pro, la prospettiva del 4K e 60fps di diventare la base per le console della prossima generazione è diventata una possibilità reale. Alcuni credono che questo sia il prossimo passo logico, altri credono che sia un "must assoluto". Altri ancora, tuttavia, credono che le cose potrebbero andare diversamente.Stefano Pinna, fondatore e CEO del team di sviluppo ...