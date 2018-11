Secondo Jason Schreier di Kotaku i DLC single player spesso non vendono bene

eurogamer

: Scappa - Get Out: secondo Jason Blum un sequel sarà possibile solo lavorando con Jordan Peele - GioelePaglia : Scappa - Get Out: secondo Jason Blum un sequel sarà possibile solo lavorando con Jordan Peele -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Solo qualche giorno fa ci giungeva notizia della cancellazione dei DLC programmati per il 2019 di Final Fantasy 15, e adesso veniamo a sapere, come riporta Resetera, chee volentieri, a detta degli sviluppatori, i DLCnonmolto.Che le due cose possano essere collegate?su Twitter si è lasciato andare in qualche interessante riflessione:lui il lancio di "DLC"sotto forma di titoli stand alone, come è stato fatto per Uncharted 4 e Dishonored 2, è avvenuto proprio perché se fossero stati lanciati sotto forma di DLC non avrebbero riscosso lo stesso successo.Read more…