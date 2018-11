Se Fiorello continua a temporeggiare è per paura di un flop

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) “Avrò ancora voglia? Perché l’unico che non vuole fare il programma sono io”, ha detto qualche giorno faa Repubblica commentando lo slittamento del suo show su Rai1. Sono passati sette anni da “Il più grande spettacolo dopo il week end“, l’ultimo vero varietà trasmesso negli anni 2000. E con la stessa frequenza in cui chiedono a Marina Berlusconi se scende in politica l’interrogativo fa capolinea: “Quando torni in tv?”. Lui nicchia, tratta, si avvicina poi si allontana. Accelera e poi decelera. Immaginate Diego Armando Maradona, il più grande di tutti, che dopo aver vinto a Napoli decide di giocare solo a calcetto per evitare l’ansia da prestazione e le critiche, per ladi non vincere ancora.è il Maradona del piccolo schermo a cui verrebbe voglia solo di dire “basta!”, con lo stesso tono ...