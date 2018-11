Scienza in tv | una commissione per divulgarla o controllarla?

Piero Angela inaugura Focus Live : 'Io reporter della Scienza - ragione di una vita' : Il resto - chiosa Loredan - è cronaca, ma forse è addirittura già storia. Inevitabile, oggi, provare a domandarsi che mondo sarebbe senza di lui, come pure sarebbe sciocco non prendere al volo l'...

Fare una vetrina è una Scienza - c'è un corso apposito : La Spezia - Ultimi posti per iscriversi al corso per vetrinista e merchandising che avrà inizio lunedì 3 dicembre 2018. L'occhio dei potenziali clienti deve essere attirato e spinto ad avvicinarsi ...

La stella di Sigourney Weaver brilla sul red carpet romano : 'La fantaScienza è una cosa seria' : 'La fantascienza non è solo effetti speciali, ma racconta storie profonde' afferma con decisione Sigourney Weaver alla Festa del Cinema di Roma, impegnata nell'incontro con un pubblico appassionato - ...

Festival della Scienza di Genova - una sedicesima edizione in grande stile : Il binomio Scienza-tecnologia s'impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione. Al Festival si parlerà di big science ma anche di come la Scienza favorisce i rapporti tra le ...

Scienza : scovata una traccia dell’animale più antico mai scoperto - visse seicento milioni di anni fa : E’ senza dubbio l’animale più antico mai scoperto fino ad ora: era simile alle odierne spugne ed è vissuto sulla Terra tra 660 e 635 milioni di anni fa, ovvero circa 100 milioni di anni prima dell’esplosione cambriana a seguito della quale comparvero la maggior parte degli animali complessi. La scoperta fatta da ricercatori dell’Università della California a Riverside, sotto la sapiente guida di Alex Zumberge, non ...

Victoria II - Il re di là dall’acqua e Il lusso di avere una coScienza : anticipazioni puntata 14 ottobre : Dopo essere andata in onda su laF, è finalmente giunta anche in chiaro su Canale 5 la seconda stagione di Victoria e domenica 14 ottobre viene trasmessa la quarta puntata, composta dai due episodi Il re di là dall’acqua e Il lusso di avere una coscienza. L’assioma di base ormai lo conoscono tutti: si tratta di un dramma in costume le cui sceneggiatura e trama sono basate sui diari personali della leggendaria regina inglese. Nelle ...

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coScienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

La Fornero attacca Salvini : "Non so se abbia una coScienza" : Tra Elsa Fornero e Matteo Salvini non corre buon sangue. E l'ex ministro è tornato a parlare del leader leghista ai microfoni di Rai Radio2 ne 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di ...

Juve - Allegri insegna : 'Calcio? Non è una Scienza - è conoscenza. Ai ragazzi...' : Il coach della Juventus ha spiegato: ' Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare ...

"Voce 'e sirena" - il film di Dionisio getta una luce su Città Della Scienza al Napoli Film Festival. : Vari sono infatti i contributi nel corso Della narrazione, atipica forse ma non meno efficace, da parte di esponenti Della cultura e del mondo dell'arte a Napoli, come il fotografo Antonio Biasiucci, ...

Vaccini - Renzi : “decreto scritto dagli sciamani - fanno i no-vax con i figli degli altri. E’ una sfida di Scienza contro superstizione e ignoranza” : “Ringrazio i colleghi delle opposizioni e del Pd per aver fatto una opposizione dura, ma voglio dire che questa battaglia di civilta’ che il Pd ha fatto bene a fare non tocca solo al Pd. L’attore che impersonava Fonzie ha vinto l’Emmy: ha aspettato 43 anni e gli e’ andata meglio che ai creditori della Lega. Anche sui Vaccini il tempo sara’ galantuomo e spero che ognuno di voi senta la responsabilita’ di ...

Egitto - Amal Fathy è una prigioniera di coScienza. E rimarrà in carcere per altri 15 giorni : Il 12 settembre un giudice egiziano ha prorogato di altri 15 giorni la detenzione dell’attivista Amal Fathy. Amal è già sotto processo per i contenuti e i commenti di un video pubblicato su Facebook. Nel video, l’attivista aveva denunciato la diffusione delle molestie sessuali in Egitto e aveva criticato l’incapacità del governo di proteggere le donne dalla violenza di genere. Nei 12 minuti della sua durata, non c’era la minima ...

"Anche i computer rideranno. L'umorismo è una Scienza" : Marco Malvaldi, chimico e giallista di successo, quando non racconta le vicende del BarLume (per Sellerio), di solito scrive saggi scientifici. Questa volta - come indica il titolo Per ridere aggiungere acqua (Rizzoli, pagg. 154, euro 18; presentazione a Pordenonelegge sabato 22 settembre, ore 17.30) - si occupa di umorismo.Come mai?"Sono sempre stato interessato ai meccanismi attraverso cui gli uomini ridono. Così mi sono chiesto: a che punto è ...

Conferma dell'obbligo ai vaccini - Bonaccini e Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della Scienza' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti- concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...