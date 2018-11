Scherzi A Parte 2018 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Scherzi a parte - da venerdì 9 novembre su Canale 5 : A partire da venerdì 9 novembre su Canale 5 ritorna Scherzi a parte, con una nuova e rinnovata edizione che sarà condotta dal popolare Paolo Bonolis

Scherzi a Parte 2018 : via Le Iene - Bonolis si fa carico della nuova edizione. Barbara D’Urso e Amanda Lear tra le ‘vittime’ della prima puntata : Paolo Bonolis e Ciro Immobile - Scherzi a Parte Dopo tre anni, torna Scherzi a Parte. Quattro puntate nel venerdì di Canale 5, dal 9 al 30 novembre, con Paolo Bonolis di nuovo mattatore nell’ormai storico show di Mediaset, ‘rinvigorito’ nel 2015 proprio dal conduttore romano insieme a Le Iene. Staff e autori del programma di Italia 1, però, non fanno Parte della nuova edizione. Scherzi a Parte 2018: le ‘vittime’ ...

Tale e quale show - Carlo Conti e il nuovo rivale Paolo Bonolis : le contromisure per battere Scherzi a parte : Osso duro per Carlo Conti . Venerdì sera, contro Tale e quale show , Canale 5 schiererà il ritorno di Scherzi a parte , affidato a Paolo Bonolis . Le risate perfide ai danni di alcuni supervip , si ...

Scherzi a parte - Nina Moric e la rivelazione diciassette anni dopo : "Appesa come un prosciutto - ma sapevo che era uno scherzo" : In venticinque anni di vita ognuno si è fatto la propria idea su Scherzi a parte. C’è chi non ha mai dubitato della veridicità degli Scherzi, chi ha sempre avallato la tesi della montatura e chi, restando nel mezzo, non ha escluso la possibilità di una ‘complicità’ del vip in corso d’opera.E mentre il programma è pronto a tornare prossimamente in onda con la quattordicesima edizione, c’è chi arriva a svelare un retroscena risalente ...