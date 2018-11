Scacchi | Campionato del Mondo 2018 | patta la prima del match Carlsen-Caruana Il

oasport

(Di sabato 10 novembre 2018) Sette ore per mezzo punto a testa: finisce così ladelle dodici partite delvalido per il titolo mondiale tra il norvegese Magnuse l’italoamericano Fabiano. Sono confermate le attese della vigilia in merito a una lotta senza esclusione di colpi tra i due migliori giocatori del: ad andare più vicino alla conquista del punto intero è, che però, all’avvicinarsi della quarantesima mossa e conin serie difficoltà con l’orologio fin dall’inizio, non ha sfruttato diverse possibilità di mettere una serissima ipoteca sull’incontro. Nonostante l’ingresso in un finale di torre e pedoni apparso a chiunque palesemente patto,, di scena con il Nero, ha continuato a tentare qualsiasi opzione pur di scardinare la resistenza posizionale e soprattutto psicologica del nativo di Miami, che non ha ceduto in alcun ...