Samsung | un video svela W2019 | lo smartphone a conchiglia con due schermi

Com’è davvero lo smartphone pieghevole Samsung (video)? Quello che ancora non sappiamo : Come ampiamente anticipato, un primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung è stato concesso ieri 7 novembre, nel corso del keynote di apertura della Samsung Developer Conference in San Francisco. A dire la verità si è trattato di un vero e proprio sguardo fugace, orchestrato appositamente per aumentare l'hype intorno al rivoluzionario design: ma ecco spiegato cosa sappiamo e non sappiamo ancora del device. Il breve clip video che mostra ...

Primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung in video diretta streaming oggi 7 novembre : Ci siamo quasi: oggi 7 novembre lo smartphone pieghevole Samsung sarà in buon parte protagonista del keynote di apertura della Developer Conference 2018. La diretta streaming dello speciale evento sarà disponibile per tutti direttamente su YouTube e anche su questa pagina del nostro magazine, per non perdersi alcun dettaglio dell'anteprima del produttore. La Samsung Developer Conference doveva essere solo l'occasione per spiegare alla platea ...

Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9 - scegliere tra i due è complicato (video) : Huawei Mate 20 Pro o Samsung Galaxy Note 9? scegliere tra i due non è affatto semplice, ma ci sono alcune differenze fondamentali che dovete conoscere. L'articolo Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9, scegliere tra i due è complicato (video) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Colorato l’Always On Display dei Samsung Galaxy con Android 9 Pie : come cambierà la schermata (video) : Evoluzione Always On Display sui Samsung Galaxy con il prossimo arrivo di Android 9 Pie? Certo che si, gli sviluppatori avrebbero introdotto una novità grafica nella visualizzazione della schermata presente sullo smartphone quando questo è bloccato. Di che tipo? Nel video al termine dell'articolo, viene proprio visualizzato l'Always On Display in stile Android 9 Pie, così come in scena sul Samsung Galaxy Note 9. Il firmware a bordo del device ...

Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 : Una breve clip caricata in rete mostra la gestione tramite gesture della nuova schermata del multitasking su un Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 - 2018 - e Galaxy A9 - 2018 - : la nostra anteprima - foto e video - : Samsung ha presentato quest'oggi il primo quad-camera phone al mondo, Galaxy A9 , 2018, , e con l'occasione abbiamo dato un'occhiata più da vicino anche al suo primo tri-camera phone, ovvero Galaxy A7 , 2018, . Per quanto riguarda il dettaglio tecnico dei due ...

Ecco in video il tema notturno della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie : Il tema notturno diventa pienamente funzionante con l'ultima beta della Samsung Experience 10 donando un nuovo aspetto a molti smartphone. L'articolo Ecco in video il tema notturno della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Formidabili i Samsung Galaxy S8 e Note 8 : trucco fotocamera (video 4K a 60fps) : Forse non tutti sapete che il processore Exynos 8895 che alimenta i Samsung Galaxy S8 e Note 8 prevede la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps, inibita volutamente dal produttore per evitare difformità rispetto alla controparte alimentata dal processore Snapdragon 835, che sappiamo non supportare di default la caratteristica. Si tratta di una funzionalità molto diffusa, ed anche altrettanto apprezzata dagli utenti, sui vari top di ...

Ecco come abilitare la registrazione video in 4K a 60 fps sui Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 (no root) : La registrazione dei video in 4K a 60 fps è una caratteristica diffusa tra i top di gamma del 2018, con una eccezione L'articolo Ecco come abilitare la registrazione video in 4K a 60 fps sui Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 (no root) proviene da TuttoAndroid.

Venti minuti di video con il Samsung Galaxy S9 e Samsung Experience 10 : tutte le anticipazioni : C'è grandissima attesa in questo periodo per l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per i Samsung Galaxy, con un chiaro indiziato che si trova in cima alla lista, se pensiamo alle novità che sono venute alla luce negli ultimi tempi per il Samsung Galaxy S9. Pochi giorni fa su queste pagine abbiamo avuto modo di analizzare alcuni screenshot di Samsung Experience 10 a bordo del top di gamma 2018, grazie al lavoro portato ...

Un video analizza nei dettagli la Samsung Experience 10.0 su Galaxy S9+ : Se ieri ne discutevamo con l'aiuto di fonti attendibili, quelle stesse hanno caricato oggi una dettagliata video anteprima sulla Samsung Experience 10.0 L'articolo Un video analizza nei dettagli la Samsung Experience 10.0 su Galaxy S9+ proviene da TuttoAndroid.