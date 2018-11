Samsung Galaxy Note 9 con Android 9 Pie ottiene la certificazione WiFi

Tutta la verità sui Samsung Galaxy S7 con striscia rosa sul display : i costi richiesti fuori garanzia : Tiene banco in queste settimane la questione relativa al Samsung Galaxy S7 e al suo display, in relazione al fatto che con lo smartphone un numero crescente di utenti sta riscontrando la presenza di una striscia rosa verticale. Come vi ho riportato poche settimane fa sulle nostre pagine, infatti, a circa un anno di distanza dalle ultime segnalazioni, quasi per magia il problema è riesploso creando all'utente finale un certo senso di ...

Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre - mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre : Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre 2018, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre 2018. Siete pronti ad aggiornare i vostri dispositivi? L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Nessuna One UI su Samsung Galaxy S8 e Note 8? Ipotesi negativa sullo sfondo : C'è qualche possibilità che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non ricevano la nuova interfaccia utente One UI (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo) presentata a margine della Developer Conference inaugurata ieri 7 novembre? Noi tutti avevamo dato per scontato che i top di gamma della stagione 2017 ricevessero entrambi l'UI, ma qualche dubbio è stato seminato da una dichiarazione rilasciata da un rappresentate del brand sudcoreano ai ...

Arriva la patch XXS5CRJ1 su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : i dettagli : Risale in cattedra il Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone, proseguendo nella corsa ai propri aggiornamenti software attraverso il pacchetto N950FXXS5CRJ1, contraddistinto dalla patch di sicurezza di ottobre 2018. Non si tratterà dell'ultimo lavoro partorito dal produttore asiatico in collaborazione con Google, ma, considerando che si sta pur sempre parlando di un modello marchiato, non ci possiamo lamentare. Le raccomandazioni che stiamo per ...

Questione colorazioni di Samsung Galaxy S10 ed entrata jack audio : tutto chiaro già dalla SDC? : Ecco i presunti colori di Samsung Galaxy S10 intravisti in occasione della Samsung Developer Conference 2018 di ieri. Oltre a congetturare sulla verosimiglianza di quell'immagine da cui provengono tali ipotesi, salta all'occhio pure la Questione relativa alla presenza della porta per il jack audio da 3,5 mm sui prossimi smartphone del colosso sudcoreano. L'articolo Questione colorazioni di Samsung Galaxy S10 ed entrata jack audio: tutto chiaro ...

Finalmente l’italiano su Bixby per Samsung Galaxy S8 e S9 : la probabile data di uscita : L'evento organizzato ieri da Samsung è stato importante non solo per fare il punto della situazione su Android Pie, ma anche per chiarire alcuni aspetti importanti relativi a Bixby, ovviamente in riferimento a modelli come i vari Samsung Galaxy S8 e S9. Dopo alcune anticipazioni condivise sulle nostre pagine qualche giorno fa, infatti, occorre selezionare una serie di informazioni trapelate nelle ultime ore, in modo tale da comprendere in quale ...

Samsung One UI non arriverà sui Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8 : Niente da fare per Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 che, come ha confermato Samsung, non riceveranno la nuova interfaccia One UI. L'articolo Samsung One UI non arriverà sui Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Anche il Samsung Galaxy Note 9 ha ora la custodia Mophie con batteria integrata : Mophie ha finalmente lanciato la sua custodia con batteria aggiuntiva integrata per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Anche il Samsung Galaxy Note 9 ha ora la custodia Mophie con batteria integrata proviene da TuttoAndroid.

A rilento beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy : tempi e modelli limitati - per fortuna c’è la One UI : Inutile girarci intorno, che delusione la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy: questo perché nonostante le prospettive di un lancio imminente e diffuso della fase di sperimentazione dell'aggiornamento Android, i test del pacchetto partiranno solo a fine mese e neanche per un numero di modelli sostanzioso. Per non parlare poi del rilascio stabile che seguirà una tabella di marcia, diciamo così, "tradizionale" per il brand. Per fortuna a ...

Samsung annuncia Android 9 Pie per Galaxy S9 - Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 : In occasione della Samsung Developer Conference 2018, che si sta tenendo in questi giorni a San Francisco, Samsung si è espressa sul rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie confermando le ultime voci di corridoio. L'articolo Samsung annuncia Android 9 Pie per Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre : LG G6 - Huawei P20 - Xiaomi Mi A2 - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2, Huawei P20, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre: LG G6, Huawei P20, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Patch XXS2ARJ2 sui Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : aggiornamento partito : Se avete di recente acquistato il Samsung Galaxy Note 9, pagandolo anche a caro prezzo, pretenderete anche il dispositivo riceva un supporto software preciso e puntuale. Oggi siamo qui per darvi notizie fresche circa gli esemplari marchiati Vodafone, che stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento N960FXXS2ARJ2 con Patch di sicurezza di ottobre 2018. Avremmo voluto dirvi che il pacchetto includesse la Patch di novembre, di cui tra l'altro il ...

Samsung Galaxy J4 Core con Android Go è prossimo al lancio : Samsung Galaxy J4 Core sarà con ogni probabilità il secondo smartphone Android Go del produttore leader del settore mobile e pare ormai prossimo al lancio. L'articolo Samsung Galaxy J4 Core con Android Go è prossimo al lancio proviene da TuttoAndroid.