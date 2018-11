tgcom24.mediaset

: #Salvini: Carceri piene? Non si manda fuori nessuno, si costruiscano nuove carceri con i soldi risparmiati dalla ri… - matteosalvinimi : #Salvini: Carceri piene? Non si manda fuori nessuno, si costruiscano nuove carceri con i soldi risparmiati dalla ri… - NotizieIN : 20:49 | Salvini: 'Carceri piene? Non esce nessuno, niente indulti' - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Salvini: 'Carceri piene? Non esce nessuno, niente indulti' #matteosalvini -

(Di venerdì 9 novembre 2018) "? Non si fa uscire, no svuota, no!". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo, parlando del problema del sovraffollamento degli istituti ...