Salvarla o affondarla?

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il set della grande vigilia è diviso in tre. Non siamo a Cinecittà, ma a Roma centro. Le scene del Campidoglio, del palazzo di giustizia e di Montecitoro si alternano e si intrecciano lungo tutta la giornata. E le voci sul destino del sindaco di Roma si rimpallano. Virginia Raggi sarà assolta o sarà condannata? Sarà salvata dai vertici o sarà affondata? E soprattutto, dopo che cosa succederà?L'aria che tira, all'ombra del cavallo di Marco Aurelio, è tra incertezza e fine impero quando il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo chiede per il primo cittadino dieci mesi di reclusione: per aver dichiarato il falso alla responsabile dell'Anticorruzione del Comune in merito alla nomina alla direzione Turismo con un aumento di stipendio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex braccio destro del sindaco e ora agli arresti. Alcuni ...