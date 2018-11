Salute | le nuove strategie di contrasto al diabete di tipo 1

Salute & Tecnologia : un microscopio multitasking per cercare nuove spie dei tumori : È ormai evidente che le origini del cancro possono essere sia genetiche che epigenetiche, ovvero che il cancro è causato non solo da mutazioni della sequenza del DNA ma anche da mutazioni della sua struttura, costituita da strati di cromatina. Studi epigenetici, che analizzano i meccanismi responsabili di cambiamenti ereditabili nel genoma, hanno infatti dimostrato come il microambiente possa influenzare il comportamento cellulare provocando ...