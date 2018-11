meteoweb.eu

: Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - Italia 'campionessa' di lunga vita, ma con troppe culle vuote. A farle compagnia… - stefanopezzola : Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - Italia 'campionessa' di lunga vita, ma con troppe culle vuote. A farle compagnia… - GoSalute : Salute: Lancet, in Italia si vive di più ma non nascono abbastanza bimbi - Medicina_Salute : I danni globali dell’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti: The Lancet Psychiatry pubblica l’analisi del Global… -

(Di venerdì 9 novembre 2018)‘campionessa’ di lunga vita, ma con troppe culle vuote. A farle compagnia quanto a bassa natalità altri 91 Paesi, fra cui spicca comunque il nostro Paese, con Spagna, Portogallo, Norvegia, Cipro, Singapore e Sud Corea, con meno di due figli per donna. Al contrario, 104 Paesi tra cui Niger, Mali, Chad, e Sud Sudan compensano il gap, con una media di 7 figli per donna. L’risulta quindi tra i Paesi in cui il numero di nati non è sufficiente a mantenere l’attuale popolazione. E’ quanto emerge dai dati del Global Burden of Disease (Gbd) 2017, appena pubblicati dalla rivista ‘‘ e frutto del lavoro di 3.676 collaboratori di 146 Paesi. L’analisi ha incluso ben 38 miliardi di dati, su 359 malattie e 84 fattori di rischio. Questo sistema di ‘misurazione della’ nato nel 1991 su richiesta della Banca Mondiale ...