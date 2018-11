Sala | Milano promette e mantiene | immagine drammaticamente diversa da quella del

Milano - Angelo Sala e il racket delle occupazioni : «Mano pesante sugli sgomberi» : La fresca conferma alla guida di Aler Milano, Angelo Sala la giudica un «riconoscimento» del lavoro svolto da due anni per tentare di rimettere in carreggiata un colosso da quasi 35mila alloggi ...

Milano - il giudice : “Riconoscere due papà di una bimba”. La maggioranza si spacca : contrari 3 consiglieri di Sala e una del Pd : Il giudice ordina di riconoscere due papà e la maggioranza di centrosinistra che governa Milano si spacca. “Da cattolico impegnato in politica mi dissocio radicalmente dalla posizione del mio sindaco, perché le persone in privato possono fare ciò che vogliono ma non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro”. A dichiararlo è Enrico Marcora, esponente della lista civica Noi Milano che ...

Il sindaco di Riace Lucano a Milano - folla per incontrarlo. Sala : "Mimmo - siamo con te" : Il primo cittadino del paese calabrese, indagato per la gestione dei profughi, invitato dal gruppo 'Milano in Comune'. Centinaia di persone in coda a Palazzo Marino

Parata nera a Milano : Lealtà e Azione contro Sala e Anpi : Il comunicato dei neofascisti dopo il "no" del sindaco al raduno del primo novembre a Campo X: "Delibera liberticida della sinitra tragicomica"

Milano - il sindaco Sala contro la commemorazione fascista al Campo X del Cimitero Maggiore : “Inaccettabile” : La marcia non s’ha da fare. Questa, in sintesi, la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito alla commemorazione organizzata da Arditi d’Italia e Memento per il 1 novembre in ricordo dei caduti della Repubblica sociale italiana sepolti al Cimitero Maggiore, nel capoluogo lombardo. “Ancora una volta gruppi neofascisti propongono una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore. Un gesto che non possiamo accettare” ha scritto il ...

Pacetti contro Pd Lazio : suggerimenti per sindaco Sala a Milano? : Roma – “Caro Pd Lazio, questa e’ Milano, oggi. Vuoi dire qualcosa al sindaco Sala? Hai suggerimenti? Te lo chiedo perche’ sei stato velocissimo nell’attaccare la sindaca Virginia Raggi. Nelle citta’ a guida Pd se cadono gli alberi e’ solo per colpa del vento. A Roma no, a Roma e’ #TuttaColpaDellaRaggi giusto? Ho perso il conto delle vostre gaffe, sara’ #TuttaColpaDiSala?”. Lo scrive su ...

Parata nera a Milano - il "no" di Sala : "Milano città antifascista" : Il sindaco su Twitter invita le autorità a vietare il raduno organizzato per il primo novembre da Lealtà e Azione al Campo X

Forum Pd a Milano - Sala : "Serve opposizione dura e un segretario che faccia il mediano" : Il sindaco: "Dobbiamo dire no a ‘prima gli italiani’ e sì a quelli che fanno il loro dovere da cittadini, a prescindere dal colore della pelle"

Milano - genitori e bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino

Milano - Sala : «Aiuteremo il Cinemino a riaprire. Un'iniziativa che merita» : «Vedremo cosa fare per aiutare» il Cinemino di Porta Romana, sequestrato venerdì dalla Polizia per violazioni alle norme di sicurezza . Il sindaco Giuseppe Sala scende in campo al fianco della Sala di ...

Olimpiadi invernali 2026 - il sindaco di Milano Sala ribadisce : “sarà evento low cost” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha parlato di Olimpiadi low cost in riferimento all’evento che nel 2026 potrebbe ospitare la città meneghina assieme a Cortina Le Olimpiadi del 2026 saranno “low cost”. Lo assicura il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, arrivando al Teatro alla Scala di Milano per prendere parte all’assemblea generale di Assolombarda, spiega: “Pensate che si farà un impianto solo, sarà il ...

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : Doveva essere un sindaco in grigio. Invece guida un’alleanza che va dai centri sociali alla Chiesa. E funziona. «Al Congresso non voto nessuno. Il nuovo segretario nomini una squadra di dieci persone, da Veltroni a Bentivogli. Io ci sarò!»

