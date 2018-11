Rugby – Mbandà quasi pronto al rientro in campo | la terza linea delle Zebre racconta

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) LaMaximescalda i motori verso ilinSettimana di riposo per ledopo 12 weekend consecutivi di gare di questa prima fase di stagione. Alla Cittadella deldi Parma però non mancano alcuni bianconeri, sono quelli alle prese con i recuperi dai propri infortuni sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico della franchigia federale. Tra questi c’è il 25enne Maximealla suastagione con le. Il giocatore ci ha parlato della funzione inclusiva del, della sua carriera e di come gli piace interpretare il ruolo di flanker. L’italo-congolese è vicino alindopo il lungo infortunio subito con la maglia dell’Italia nell’ultimo Sei Nazioni 2018. Come hai conosciuto il? E cosa ti ha fatto innamorare di questo sport? Ho iniziato a giocare a 9 anni, in...