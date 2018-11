Rugby | Italia-Georgia | cosa può accadere al ranking mondiale degli azzurri? Le ipotesi e

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Conor O’Shea “Troviamo un avversario difficile. Serve una gara con ritmo” : Alla vigilia della importantissimo Test Match tra Italia e Georgia, ha parlato il commissario tecnico Conor O’Shea. Il tecnico azzurri si è prima soffermato sulla sfida persa con l’Irlanda: “Dopo il primo tempo, a Chicago, ero sicuro che avessimo una chance di portare a casa la partita contro l’Irlanda. I primi cinque minuti della ripresa abbiamo regalato due mete all’Irlanda e l’energia e la mentalità delle due squadre sono ...

Rugby Italia - Ghiraldini : 'Faremo di tutto per battere la Georgia' : ROMA - ' Faremo di tutto per portare a casa la vittoria e per giocare il nostro Rugby, che è bello anche da vedere. Purtroppo negli ultimi mesi non sempre siamo stati costanti in tutti e 80 i minuti. ...

Rugby - ct Georgia : 'Con l'Italia match al livello del Sei Nazioni' : ROMA - ' Domani proveremo sempre a vincere e non semplicemente a competere. Ci stiamo preparando al meglio alla sfida contro l'Italia, conosciamo le nostre e le loro qualità, e siamo convinti di fare ...

Rugby – Cattolica test match : tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi tra Italia e Georgia : tutto pronto per la gara dell’Artemio Franchi tra Italia e Georgia: capitan Leonardo Ghiraldini fa il punto sul match in conferenza stampa Una giornata di sole con circa 20 gradi ha accolto la Nazionale Italiana Rugby all’arrivo allo Stadio Franchi di Firenze, teatro del primo Cattolica test match 2018 che vedrà gli Azzurri affrontare la Georgia domani alle 15 sul prato dell’impianto della Fiorentina, match che sarà trasmesso in ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : un’Italia incerottata alla prova Georgia - fondamentale vincere : Non sarà un vero e proprio dentro o fuori, ma non può essere considerato assolutamente come un semplice incontro amichevole. Quello di domani alle 15 a Firenze sarà un Test Match davvero importante per la Nazionale italiana di Rugby: gli azzurri affrontano la Georgia, Nazionale che precede la squadra di O’Shea nel ranking mondiale e, che, soprattutto, ambisce a conquistare, proprio a scapito dell’Italia, il posto nel Sei ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko contro gli USA : gli azzurri mancano l’accesso alle finali del Plate : Italia ancora ko nel Rugby World Classic 2018: Italian Classic XV sconfitti dagli USA per 15-16 Gli Italian Classic XV sono scesi in campo alle 24 Italiane per affrontare gli USA nella sfida decisiva per l’accesso alle finali del Plate. Una grande prestazione della mischia Italiana non è bastata per conquistare il diritto a giocare sabato sera la finale del Plate perché la giovane e veloce linea dei trequarti americani ha messo in ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : parla Conor O’Shea. Il CT : “Italia-Georgia sarà una gara con ritmo e momenti duri” : Il CT della Nazionale di Rugby, Comor O’Shea, ha parlato al sito federale dopo aver comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida contro la Georgia di sabato. L’allenatore degli azzurri si è soffermato sulle attese per l’incontro e soprattutto sulle scelte operate per formare il XV titolare. L’irlandese ha presentato il prossimo Test Match come un incontro molto complicato: “Una gara con ritmo, ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione della Georgia per la sfida all’Italia. Il XV dei Lelos in campo a Firenze : Il CT della Georgia, Milton Haig, ha annunciato la formazione che sabato a Firenze sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per entrambe le Nazionali: in palio non soltanto punti pesanti in ottica ranking mondiale, ma anche l’opportunità di rispedire al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni dei Lelos proprio al posto dell’Italia. Quasi a pareggiare gli infortuni avuti dalla nostra selezione, anche ai ...

Rugby – Cattolica Test Match : la formazione della Georgia per la sfida contro l’Italia a Firenze : Gorgia, la formazione per il Cattolica Test Match di Firenze Milton Haig, CT della Georgia, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo sabato al “Franchi” di Firenze nel Cattolica Test Match contro l’Italia. Per i Lelos, sbarcati ieri sera nel capoluogo toscano, si tratta del secondo Test-Match contro gli Azzurri dopo quello disputato ad Asti nel 2003 in preparazione alla Rugby World Cup australiana: ...

Rugby : Italia-Georgia - O'Shea ne cambia 10 : ANSA, - FIRENZE, 8 NOV - Il ct dell'ItalRugby Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre test match di novembre, quello di sabato a Firenze contro la Georgia.

Rugby - Italia-Georgia : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea - forfait di Parisse e Hayward : L’Italia si appresta ad affrontare la Georgia nel più delicato dei Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Firenze ci si gioca la 13ma piazza del ranking e forse anche qualcosa di più a livello internazionale (i Lelos da tempo spingono per prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni). Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione dell’Est ...

Italia-Australia Rugby - quando si gioca e a che ora. Come vederla gratis in tv. Appuntamento su DMAX : Sabato 17 novembre alle ore 15.00 lo Stadio Euganeo di Padova sarà teatro del Test Match super impegnativo dell’Italia del Rugby contro l’Australia. Un pomeriggio in cui la palla ovale si tingerà dei colori azzurri ed aussie e si spera che la nostra compagine sappia esprimersi ad alto livello al cospetto di una formazione così forte. Gli esperimenti del ct O’Shea non ha sortito i risultati sperati e sul rettangolo verde veneto ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Sergio Parisse si ferma. Problema al polpaccio per il capitano : Sabato a Firenze sarà molto più di un normale Test Match per la Nazionale italiana di Rugby. La sfida con la Georgia, all’Artemio Franchi, è piena di significati viste le tante tensioni o polemiche che hanno accompagnato gli azzurri in questo ultimo periodo, reduci anche dal pesante ko contro l’Irlanda. Uno scontro contro una formazione che ambisce al posto del Bel Paese nel Sei Nazioni. Pertanto le motivazioni non mancano. Una ...

Rugby – Cattolica Test Match : boom di vendite per Italia-Georgia : Italia-Georgia verso i ventimila biglietti. I club italiani a Firenze al fianco di ItalRugby: le società consegnano le maglie della Nazionale Se Tblisi ed il pubblico georgiano attendono da anni la sfida contro l’Italia – e sabato saranno oltre duemila i sostenitori in arrivo nel capoluogo toscano dalla repubblica caucasica, mentre in decine di migliaia assisteranno al Match dalla principale piazza della capitale – il Rugby italiano si ...