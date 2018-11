Roma | violazione fasce orarie | 5 giorni revoca licenza per sala slot

romadailynews

(Di venerdì 9 novembre 2018)– Sospensione per cinquedella, con conseguente chiusura dell’area riservata al gioco, per unadi via Tiburtina. Lo ha stabilito in un decreto il Questore diGuido Marino. Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato S. Ippolito, e’ conseguente ad una serie di controlli, effettuati nei mesi di luglio ed agosto, dai quali e’ emersa una ripetutadelle, stabilite nell’ordinanza del Sindaco del giugno scorso, nelle quali e’ consentito l’utilizzo delle apparecchiature del gioco d’azzardo lecito. L'articolo, 5perproviene daDailyNews.