Roma : vertici M5S - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto (2) : (AdnKronos) - Stamani sul destino della sindaca, imputata per il reato di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, si era espresso il vicepremier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio: "io non conosco l’esito del processo, ma il no

Ostacolo alla vigilanza - a giudizio a Roma i vecchi vertici di Banca Carige : Roma - Ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob. Con queste accuse sono stati rinviati a giudizio a Roma gli ex vertici di Banca Carige: oltre a Giovanni Berneschi , l'ex direttore generale ...

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...

Roma - figli lanciati dalle scale a Rebibbia : secondo bimbo clinicamente morto. Sospesi vertici del carcere e vicecapo polizia : Non solo Faith morta sul colpo, sbattuta per le scale di Rebibbia a sei mesi. Non ce l?ha fatta nemmeno il fratellino di 19 mesi. È stato considerato clinicamente morto. E al Bambino...