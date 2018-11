Roma | spaccio a due passi dalla metro di Conca d' Oro I residenti | Qui è come San

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi dispari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...

Roma : arrestato 34enne per detenzione droga a fini spaccio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno arrestato un 34enne albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i Carabinieri fermavano l’uomo a bordo di un veicolo e, durante gli accertamenti sui documenti di guida e del mezzo, venivano insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto. I Carabinieri hanno cosi’ ...

Roma - usura e spaccio di droga : dieci arresti nel quartiere Montesacro : usura e spaccio di droga. Sono le accuse per dieci persone arrestate lunedì mattina dalla polizia nella zona di Montesacro. Gli agenti del commissariato Fidene Serpentara hanno eseguito le ordinanze ...

Roma : Business spaccio a gestione familiare - 4 arresti : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nelle zone di Tor Vergata e di Ponte di Nona, a Roma. Nelle ultime 48 ore sono finite in manette in manette 4 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti. In particolare, al termine di un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno ...

Spaccio a nord di Roma - nella banda anche 'Er Freddo' : Utilizzavano parole in codice e nomi ispirati ai protagonisti delle serie televisive, come ' Er Freddo '. Gestivano lo Spaccio di droga a nord di Roma, in alcuni casi infischiandosene degli arresti ...

Roma - spaccio stupefacenti : 17 arresti : 6.41 I Carabinieri del comando provinciale di Roma, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo 17 arresti (7 in carcere e 10 ai domiciliari) nei confronti di persone accusate di detenzione e cessione di droga. Individuati 3 gruppi criminali, in contatto tra loro, dediti allo spaccio di stupefacenti nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova. Le indagini avevano portato già negli scorsi mesi all'esecuzione di 22 ...

Rugby - Sami Panico arrestato per spaccio/ Roma - pilone Nazionale ai domiciliari : quasi 2kg di droga in casa : Rugby, Sami Panico arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente ai domiciliari, il pilone della Nazionale verso il processo per direttissima.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Roma. Arrestati due persone per spaccio di droga : Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito, insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti di Roma hanno deciso di controllare il mezzo. E cosi hanno scoperto che l’uomo, un romano di 54 anni e la donna romana di 55 anni erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente ...

Roma : Polizia irrompe in appartamenti Ponte di Nona - arresti per spaccio : Roma – Una grata, davanti alla porta di un appartamento in via Don Primo Mazzolari, a protezione della attivita’ di spaccio organizzata da M.G., C.N. e F.P. con la complicita’ di B.M., 44enne Romana indagata in stato di liberta’ per favoreggiamento. Il blitz degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino all’interno dell’appartamento ha portato al sequestro di 204 involucri di cocaina, 12.550 ...

Roma. Scuole sicure : contrasto a spaccio stupefacenti : Il Campidoglio ha presentato il progetto “Scuole sicure” per accedere ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, destinati alle