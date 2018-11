Roma | si stacca lastra di ferro sotto ponte Palatino

Roma : passaggio limitato su ponte Palatino dopo lastra staccata : Roma – E’ stato chiuso al traffico pesante il ponte Palatino dove alle 13.30 si e’ verificato il distacco di una fascia di ferro posta al di sotto del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che a scopo precauzionale hanno limitato il passaggio sul ponte al traffico leggero e pedonale. L'articolo Roma: passaggio limitato su ponte Palatino dopo lastra staccata proviene da RomaDailyNews.

Roma - si staccano frammenti dalle centralissime mura del Passetto Il video : Nel tratto che collega Castel Sant’Angelo al Vaticano. I vigili hanno transennato l’area per sicurezza e chiuso un tratto di Borgo Sant’Angelo, da via del Campanile a via dell’Erba

Roma - si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo. FOTO : Roma, si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo. FOTO Nel crollo, avvenuto in una via adiacente al Foro Romano, nessuno è rimasto ferito. Da un primo sopralluogo della Soprintendenza sarebbero state riscontrate infiltrazioni d'acqua nella parete, forse dovute al maltempo. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo - nel Foro Romano : Alcuni pezzi del muro si sono staccati subito prima delle 14 dal Monte Tarpeo, nel Foro Romano. Ad accorgersi del crollo due agenti della polizia di Roma Capitale che si trovavano all'interno del gabbiotto metallico posto proprio sotto la parete.I due vigili, sorpresi dal rumore, sono immediatamente usciti per rendersi conto dell'accaduto, e hanno visto pezzi di muro e calcinacci per terra. Nel crollo nessuno è rimasto ferito e nemmeno il ...