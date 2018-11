Roma-Sampdoria | tutto quello che c' è da sapere

Sampdoria - Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Serie A - Milan-Juventus a Mazzoleni. Irrati per Roma-Sampdoria : ROMA - Sono state rese note dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo: ATALANTA - INTER h. 12.30 MARESCA SCHENONE - MONDIN IV: MARIANI VAR: GUIDA ...

Serie A Sampdoria - Defrel : «Voglio dimostrare alla Roma che giocatore sono» : "Sarà un po' strano per me ma sono contento di tornare - esordisce a Sky Sport - Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un ...

Che fine ha fatto Stefano Guberti? Esperienze in Serie A tra Roma e Sampdoria : Stefano Guberti nato come esterno prettamente offensivo, sotto la guida di Domenico Di Carlo alla Sampdoria ha iniziato a giocare come vertice alto nel rombo di centrocampo, ovvero in posizione di trequartista. Dopo un girovagare in varie squadre tra Ascoli, Bari, Sampdoria, Roma, Torino ed aver avuto problemi con la giustizia, scandalo calcioscommesse, nell’estate del 2015 viene aggregato dal Perugia, in Serie B. Nell’estate 2017 ...

Sampdoria - Osti : “Dobbiamo riflettere sugli errori di ieri - ci aspetta una gara difficile a Roma” : “Oggi è una di quelle giornate che se Atene piange Sparta non ride“. Lo ha detto Carlo Osti, ds della Sampdoria, commentando l’ultimo turno di campionato delle due genovesi a margine della candidatura di Genova a capitale europea dello sport nel 2023. Il Genoa ha preso 5 gol sabato dall’Inter, la Sampdoria 4 reti ieri dal Torino. Il 25 novembre, dopo la sosta, ci sarà il derby della Lanterna. “Adesso viviamo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...