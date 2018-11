Roma | provano ad assaltare bancomat con carroattrezzi | 3 ricercati

romadailynews

(Di venerdì 9 novembre 2018)– È caccia alla banda che questa notte intorno alle 3 ha tentato un furto con spaccata nella filiale dell’Ubi banca di via Portuense 718, nella zona del Trullo. Almeno tre le persone a volto coperto che hanno tentato l’assalto alcon uncon cui hanno provato ad estrarre dal muro lo sportello esterno della filiale speronandolo e agganciando dei cavi per trascinarlo via. A mandare in frantumi i piani della banda e’ stato l’allarme della banca che ha messo in fuga i malviventi. I tre si sono allontanati lasciando sul posto, oltre al bottino, anche ilrisultato rubato il 2 novembre scorso. Sul posto e’ arrivata la vigilanza privata e subito dopo i Carabinieri di Brevetta e della settima sezione del Nucleo investigativo di via In Selci. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'articolo: ...