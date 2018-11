Roma | Olimpico da riconquistare | ultima gioia di domenica alle 15 con Totti

Notte di paura all'Olimpico a Roma : battaglia sulle strade - sicurezza violata : Una battaglia a colpi di sassi, catenate e fendenti di coltello vicino all'Olimpico, poco prima del dramma della scala mobile con 20 tifosi russi feriti alla stazione metro di Repubblica. Un corpo a ...

Champions - la Roma si risveglia contro il Cska Mosca : 3-0 all'Olimpico : Nel Colosseo dell'Olimpico la Roma formato Champions non delude mai. Da quando a guidarla è Eusebio Di Francesco la formazione giallorossa non ha mai perso fra le mura amiche. Un vero e proprio ...

Roma-Cska Mosca 3-0 : doppio Dzeko più Under - festa all'Olimpico : La Roma batte il Cska Mosca allo stadio Olimpico grazie a una doppietta di Dzeko e a un gol di Under. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Dzeko “salva” la panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...

Roma-Cska - scontri fuori dall’Olimpico : accoltellato un tifoso russo : Roma-Cska, scontri fuori dallo stadio Olimpico, i tifosi delle due fazioni sono venuti a contatto: tutti i dettagli Roma-Cska, scontri fuori dall’Olimpico, come se non bastasse il crollo nella stazione della metro Repubblica. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, le due tifoserie sarebbero venute a contato causando scontri violenti. La polizia è immediatamente intervenuta con cariche di alleggerimento, ma non ha potuto ...

Scontri tra tifosi Roma e Cska Mosca : un accoltellato/ Ultime notizie - rissa fuori dallo stadio Olimpico : Scontri tra tifosi Roma e Cska Mosca: un accoltellato. Ultime notizie, rissa fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:53:00 GMT)

Spal - colpo all'Olimpico : la Roma esce tra i fischi : Roma - E lo chiamavano campo amico. La Roma inciampa ancora, lo fa nuovamente all'Olimpico, dove in campionato non riesce a trovare continuità. La sconfitta per 2-0 con la Spal non è casuale, rappresenta anzi un problema che la squadra di Di Francesco si porta dietro dalla scorsa stagione. I giallorossi faticano a mantenere la concentrazione prima delle partite di Champions: considerando anche la scorsa annata sono quattro le gare casalinghe ...

Roma - la promessa di matrimonio arriva davanti ai 40 mila dell'Olimpico : Almeno per loro, Petagna e Bonifazi saranno indimenticabili. E chissà, magari li inviteranno anche al matrimonio. Che sarà in Francia, anche se la proposta è arrivata a Roma. Allo stadio Olimpico, per ...

La Spal manda ko la Roma : prima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico : Grande Spal, piccola Roma. Alla ripresa dopo la sosta, i giallorossi tornano in crisi. Le tre vittorie consecutive avevano dato

Flop Roma - all'Olimpico la Spal vince 2-0 : La Roma ci ricasca. Dopo tre vittorie consecutive e una crisi che sembrava ormai superata, la squadra di Di Francesco cade all'Olimpico contro la sorprendente Spal di Leonardo Semplici. Gli estensi si ...

Con Petagna e Bonifazi la Spal affonda la Roma all'Olimpico : Roma, 20 ott., askanews, - Colpo Spal che sbanca l'Olimpico di Roma e vince 2-0 con un rigore di Petagna ed una rete di Bonifazi. La formazione ferrarese passa al 38 . Lazzari lanciato a rete viene ...

Roma ko all'Olimpico - vince la Spal : Brutta sconfitta casalinga della Roma con la Spal. I giallorossi di Di Francesco pagano a caro prezzo la sosta e dopo quattro vittorie consecutive si fermano all'Olimpico con la Spal che si impone 2-0 ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

