Roma | l’ex capo di gabinetto Raineri al processo Raggi | “Le mie funzioni espropriate da

Marsiglia : spogliatoio contro l’ex Roma Strootman : Caos a Marsiglia dove, come riporta L’Equipe, metterebbe a dura prova l’equilibrio dello spogliatoio della società francese. La situazione rischia di sfuggire di mano allo stesso Garcia, perché si parla di invidie e gelosie da parte di giocatori nei confronti di Kevin Strootman, arrivato dalla Roma qualche mese fa e voluto dallo stesso tecnico. Pilastri come Thauvin e Payet si sentirebbero messi in secondo piano, come lo stesso ...

Roma - spara in strada a una 23enne. Poi chiama il 112 : “Ho ucciso l’ex”. Fermato : Ha chiamato il 112 sabato sera, intorno alle 23.30, raccontando di aver sparato alla sua ex compagna, uccidendola. Arrivata sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e Fermato poco distante il connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto poco prima, a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale, zona dell’estrema periferia Romana verso i Castelli ...

Appena scarcerato torna dall’ex e la minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine relazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Roma - l’ex Rudi Garcia : “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” : Arrivato alla Roma in una calda giornata di giugno del 2013, Rudi Garcia è riuscito a lasciare il segno nei cuori dei tifosi giallorossi. Il tecnico è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande sul suo ritorno allo Stadio Olimpico che avverrà il 25 ottobre nella […] L'articolo Roma, l’ex Rudi Garcia: “Sarò per sempre un tifoso giallorosso. Sul mio addio…” proviene da ...

Selvaggia Roma - l’ex di ‘Lenticchio’ rifatta e irriconoscibile : le foto-prova : Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è purtroppo arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla ...

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Roma - l’ex marito è insolvente : l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro : Stanca di non ricevere l’assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, una donna si è rivolta all’associazione Avvocato del cittadino che le ha dato assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l’assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito: un modo per garantire che i soldi ...

Roma : Aggredisce fidanza dell’ex compagna - arrestato 61enne : Roma – Era affidato ai servizi sociali il 61enne nei confronti del quale, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. A revocare l’affidamento il Tribunale di Sorveglianza a seguito delle indagini avviate dagli investigatori del commissariato diretto da Ada Nitoglia, dopo che l’uomo aveva aggredito in ascensore il fidanzato della ex ...

Roma : chiede soldi all’ex in cambio del suo silenzio - arrestata : Roma – Una relazione extra-coniugale nata anni fa tra una donna e un uomo, lui che nel 2014 ha deciso di ravvedersi e interrompere il rapporto, lei che la prende male e minaccia di raccontare tutto alla moglie dell’ex amante. In cambio del silenzio, la donna ha preteso dal suo ex uno “stipendio” variabile tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Sono gli elementi di una storia di passione, divenuta ben presto un incubo per ...