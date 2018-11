Roma | alla Gnam mostra-evento per sensibilizzare a lotta mieloma

La farmacista di via Roma a Cuneo : "Spaventati dalla rapina all'una del pomeriggio" : Come è noto alla cronaca la farmacia Bottasso di via Roma 62 a Cuneo ha subìto una rapina a mano armata. In merito all'episodio, questa la dichiarazione della dottoressa Carla Tosco, titolare della farmacia: "Siamo ...

Al via a Roma 'Exposalus' - 4 giorni dedicati alla salute : Il viaggio è attraverso quattro prospettive: scienza, buone pratiche, età e futuro , dove la nutrizione è l'elemento portante, alla base del processo di prevenzione e cura dell'individuo. 'Roma in ...

Roma - Zidane ha rifiutato la panchina giallorossa : lo riportano dalla Spagna : Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...

L'ex Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

Sampdoria - Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

A Roma una 'parrocchia' affidata a un laico e alla sua famiglia : Domenica 11 novembre il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, celebrerà la messa nella chiesa di San Stanislao che rappresenta un caso unico nella diocesi di Roma: la comunità di Cinecittà non è infatti affidata ad un sacerdote ma ad un diacono, Andrea Sartori, che dallo scorso settembre vive nella canonica con la moglie Laura e i quattro figli (tre ragazzi di 20, 19 e 17 anni e una bambina di 10). Collabora ...

Serie A Sampdoria - Defrel : «Voglio dimostrare alla Roma che giocatore sono» : "Sarà un po' strano per me ma sono contento di tornare - esordisce a Sky Sport - Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un ...

Che fine ha fatto Antonio Chimenti? Esperienze alla Roma e Juventus : Antonio Chimenti, dopo aver lasciato il calcio nella stagione 2011-2012, allena i portieri degli allievi nazionali della Juventus. Dal 2 luglio 2012, entra a far parte dello staff di Ferrara alla Sampdoria con il ruolo di preparatore dei portieri. All’esonero di Ferrara, il 17 dicembre successivo, viene sollevato dall’incarico insieme al resto dello staff. Nel 2013, con l’arrivo di Luigi Di Biagio sulla panchina della ...

?Cska-Roma 1-2 : Manolas più Pellegrini - giallorossi a un punto dalla qualificazione : La Roma batte il Cska Mosca in trasferta per 2-1 in Champions League e vola a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. In gol Manolas, Sigurdsson e Lorenzo Pellegrini. Va detto...

Roma punta alla procedura soft : Ma all'Economia si lavora alla costruzione di una risposta il più possibile solida. Restano da valutare le possibilità di intervento per sottolineare i livelli di deficit «effettivo» che sarebbero ...

Unicredit - ecco come Tria ha provocato il ribaltone alla Fondazione Roma di Emanuele : Proprio la scadenza degli organi della Fondazione Roma aveva spinto nelle scorse settimane il ministero dell'Economia a chiedere un sollecito ricambio ai vertici in quanto la permanenza in carica ...

Altro che 'restituirlo alla Roma' : adesso Gerson riparte a Firenze : Protagonista e comunque…vivo': apre Il Corriere dello Sport in merito al centrocampista brasiliano della Fiorentina, uno dei punti interrogativi in questo inizio di stagione. Il classe '97 - ...

Roma - nuovo sopralluogo alla Nunziatura : trovate altre ossa : Roma, 6 nov., askanews, - nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma: trovate altre ossa. Stamattina d'intesa con la procura e con le autorità vaticane è stato ...

Roma - nuovo sopralluogo alla Nunziatura : trovate altre ossa : Roma, 6 nov., askanews, - nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma: trovate altre ossa. Stamattina d'intesa con la procura e con le autorità vaticane è stato ...