Rita Dalla Chiesa ospite a Stasera Italia Barbara Palombelli | Persona a cui tengo

NBA – Kyrie Irving multato dalla lega : “me lo sono meRitato! Murray? Ecco dov’è finita la tua palla da 50 punti…” : L’NBA ha deciso di multare Kyrie Irving per una cifra di 25.000 dollari dopo quanto accaduto nel finale di partita fra Nuggets e Celtics A Kyrie Irving, la reazione stizzita nel finale di Nuggets-Celtics è costata davvero cara. La lega ha deciso di punire il playmaker di Boston con una multa da 25.000 dollari, in seguito all’episodio che lo ha visto scagliare il pallone sugli spalti, a fine partita. La reazione è scaturita dal ...

Alla lavagna : Anche Danilo Toninelli e Rita Dalla Chiesa nella prima settimana (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo 12 novembre quando andrà in onda su Raitre subito dopo Blob la prima puntata del nuovo programma Alla lavagna. Alla lavagna su Rai3, Matteo Salvini Alla prima puntata (Anteprima Blogo) prosegui la letturaAlla lavagna: Anche Danilo Toninelli e Rita DAlla Chiesa nella prima settimana (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 07 novembre 2018 07:33. ...

Omicidio Serena Mollicone : a un passo dalla verità : Cinque persone nel registro degli indagati. La studentessa è stata uccisa quasi 18 anni fa. Le interviste al carrozziere...

Il Santuario di Santa Rita festeggia i 90 anni dalla fondazione : Il cristiano ha il dovere di evangelizzare , o, nelle nostre realtà, di ri-evangelizzare, , di presentare Gesù Cristo come unico Salvatore del mondo, di proporre agli uomini l'incontro con Lui e, se ...

Rita Dalla Chiesa : "A volte cerco ancora Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa vive ancora nel dolore. La scomparsa di Fabrizio Frizzi l'ha colpita e così la conduttrice non perde occasione per dedicare un ricordo all'ex marito. E questa volta ai microfoni de La vita in Diretta ha voluto raccontare un retroscena legato a un programma condotto inieme a Frizzi nel 2015, "La Posta del Cuore": "Titolo migliore non poteva essere scelto". Poi racconta come andarono le cose: "Mi chiamò Barbara Boncompagni mentre ...

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa ricorda : 'Mi chiamò a lavorare con lui anche se non stavamo più insieme' : 'Titolo migliore non poteva essere scelto'. Così Rita Dalla Chiesa ricorda a La Vita in Diretta il programma 'La Posta del Cuore' condotto al fianco di Fabrizio Frizzi andato in onda nel 2015, quando ...

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa ricorda del programma condotto con l'ex marito dopo la fine del loro matrimonio : 'Titolo migliore non poteva essere scelto' . Così Rita Dalla Chiesa ricorda a La Vita in Diretta il programma ' La Posta del Cuore ' condotto al fianco di Fabrizio Frizzi andato in onda nel 2015, ...

Maltempo Liguria - ecco la strada che collega Portofino a Santa MargheRita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Mareggiata shock in Liguria - dalla strage dei yacht extralusso di Rapallo al dramma di Portofino - Santa MargheRita - Nervi e Voltri [FOTO e VIDEO] : 1/66 ...

Whirlpool - c’è l’accordo con i sindacati : produzione delle lavatrici trasfeRita Dalla Polonia e zero esuberi entro il 2021 : Un piano industriale che prevede investimenti per 250 milioni in tre anni e l’azzeramento degli esuberi entro il 2021. È la base dell’accordo tra Whirlpool e sindacati firmato al ministero dello Sviluppo Economico. L’intesa prevede incentivi alla mobilità su base volontaria o per accompagnamento alla pensione ed il ricorso alla cassa integrazione straordinaria che il ministero del Lavoro concederà per il 2019 ed il 2020: così ...

Nato - esercitazione militare in Norvegia/ É la più grande dalla fine della Guerra Fredda - e Mosca si irRita… : Nato, esercitazione militare in Norvegia. É la più grande dalla fine della Guerra Fredda, e Mosca si irrita. Si ritroveranno 50mila militari, 10mila mezzi di terra e 60 navi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Khashoggi - Erdogan : la verità sull’assassinio/ Ultime notizie - Trump insoddisfatto dalla versione dei sauditi : Jamal Khashoggi, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'omicidio via Skype", accusa Erdogan "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:36:00 GMT)

F1 - Mercedes spiazzata dalla FIA prima del Gp di Austin : svelati i motivi della superiorità della Ferrari : prima del Gp di Austin la Federazione ha deciso di rendere completamente illegali i fori di cerchio e mozzo utilizzati dalla Mercedes, intimandone la chiusura C’è un motivo dell’inattesa superiorità della Ferrari rispetto alla Mercedes ad Austin, svelato da un retroscena venuto a galla a poche ore dalla conclusione della gara. photo4/Lapresse La Federazione Internazionale infatti ha reso noto di aver intimato al team campione ...

La prova del cuoco : Anche Rita Dalla Chiesa e Tiberio Timperi nella giuria della settima settimana (Anteprima Blogo) : Anticipazioni sul programma del mezzogiorno di Rai1Lunedì inizia la settima settimana di programmazione della nuova edizione della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno della Rete 1 torna con la conduzione di Elisa Isoardi insieme a nuove ricette, nuovi personaggi, nuovi cuochi e nuovi giurati. prosegui la letturaLa prova del cuoco: Anche Rita Dalla Chiesa e Tiberio Timperi nella giuria della settima settimana (Anteprima Blogo) ...